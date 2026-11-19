La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso por tormentas eléctricas para varias zonas del territorio nacional. Los fenómenos podrían registrarse de manera puntual durante la madrugada y las primeras horas de este jueves.

Los sistemas de tormentas continúan afectando la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo, según el aviso emitido poco después de las 05:00.

Entre los fenómenos previstos se encuentran lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Lea más: ¿Tormentas y granizos? Así estará el tiempo este jueves en Paraguay

¿Qué zonas están bajo alerta por tormentas?

La zona de cobertura comprende el este de la Región Occidental o Chaco, además del oeste, centro y noreste de la Región Oriental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Meteorología advierte que las condiciones podrían generar episodios de tiempo severo de forma puntual, por lo que recomienda prestar atención a la evolución de las tormentas durante las próximas horas.

Departamentos afectados por el aviso

Además de Asunción, los departamentos incluidos en el aviso meteorológico son Concepción, San Pedro, Cordillera, norte de Guairá, Caaguazú, norte de Paraguarí, Central, oeste de Amambay, centro y este de Presidente Hayes y este de Alto Paraguay.