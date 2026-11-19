Durante el segundo día de allanamiento a la empresa GSR Security, vinculada al grupo Vázquez, la comitiva fiscal y policial halló maquinaria industrial que, según expertos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), serviría para fabricar piezas de armas de fuego. Las máquinas estaban nuevas, embaladas y sin uso.

También encontraron una caja fuerte móvil y una bóveda incrustada en una pared, oculta tras unas cajas. Ninguna fue abierta esta madrugada. Las autoridades lacraron las oficinas y retomarán el procedimiento este jueves.

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Máquinas nuevas, sin instalar y “fuera de contexto”

Según el mayor Víctor Martínez, de la Digemabel, se trata de máquinas industriales de inyección de polímero y otros equipos complementarios. Explicó que, con el molde adecuado, servirían para producir piezas y componentes de armas de fuego, que luego serían terminadas o ensambladas. Detalló que suelen ser armas cortas, en especial pistolas, porque pocas armas largas llevan cajón de mecanismo de polímero.

Martínez aclaró que no hay indicios de que se haya fabricado nada. Las máquinas están en su embalaje y requieren una instalación eléctrica especial que no existía. El oficial reconoció que el hallazgo fue fortuito, gracias a la experticia del personal que identificó los equipos. Aun así, advirtió que son presunciones preliminares.

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Las máquinas no figuran entre lo registrado

Martínez señaló que las máquinas no están registradas y que no guardan relación con la actividad de una empresa de seguridad. Añadió que la documentación administrativa presentada al Ministerio Público “en cierta forma justificaría” su presencia, pero que ese aspecto corresponde al ámbito fiscal. Por ahora, no se explicó para qué las tenía GSR.

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Unas 300 armas con trazabilidad

Los agentes incautaron unas 300 armas de fuego, cortas y largas, de distintos calibres. Son más de 187 de un lote y unas 120 de otro, pertenecientes a diferentes dueños. La Digemabel las retiró para completar la trazabilidad.

Según Martínez, las armas verificadas coinciden con el inventario de la empresa, que está registrado ante la Digemabel. Hasta ahora no hay incongruencias. Se trata de armas “orgánicas” de la firma, guardadas en una armería.

Lesme informó además que se halló un lote importante de chalecos antibalas, cuya trazabilidad se intentará establecer este jueves. Se incautó documentación que se analizará para determinar qué es relevante para la investigación.

Bóveda tras las cajas y antecedentes del caso

La bóveda fija estaba en una habitación del fondo, incrustada en la pared. Los agentes tuvieron que mover unas cajas para verla. La apertura de ambas bóvedas se hará este jueves.

El allanamiento está a cargo del fiscal Silvio Corbeta. GSR Security, cuyo nombre legal es Dobrestec, proveía servicios al grupo Vázquez. El martes, la Fiscalía ya había incautado en el lugar más de G. 9.000 millones y detectó un faltante de G. 3.090 millones. Ese día detuvo al representante legal de la firma, Fabricio Martínez.