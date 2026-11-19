El Decreto 7243, fechado el 18 de noviembre de 2026, nombra a Marco Nicolás Riquelme Boettner en reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos, y a Rolando de Barros Barreto Acha en lugar de Claudia Centurión. También a Rubén Ramírez Lezcano y al expresidente Nicanor Duarte Frutos, y deroga el Decreto 245 del 5 de setiembre de 2023, que había armado el Consejo anterior.

Según sus considerandos, los funcionarios designados “percibirán como único y exclusivo sueldo” el de consejeros. No podrán cobrar sueldo ni dieta del Gabinete Civil o del Ministerio respectivo, y se comunicará a las entidades competentes para que esos fondos puedan reasignarse.

Los artículos que nombran a Riquelme, De Barros Barreto y Ramírez Lezcano agregan que lo hacen “sin percibir remuneración adicional” a la del cargo de consejero. El que nombra a Duarte Frutos no incluye esa cláusula al no tratarse de un ministro.

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El cambio de esquema

En setiembre de 2023, el esquema era el inverso. El Decreto 245 establecía que los funcionarios designados percibirían como único sueldo el de sus cargos ministeriales, sin cobrar salario ni dietas de Itaipú, la misma disposición se aplicaba al canciller.

Esa fórmula buscaba esquivar la Constitución. El artículo 105 prohíbe percibir más de una remuneración pública simultánea, salvo por docencia, y la Ley 700/1996 incluye a los entes binacionales. El diputado Mauricio Espínola, entonces presidente de la comisión de binacionales, sostuvo que se violaba la Constitución porque el Consejo es un órgano permanente de gestión.

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Con el tiempo el esquema se fue desdibujando. Desde principio de este año, el anterior jefe de Gabinete, Javier Giménez y el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos habían pasado a cobrar honorarios de consejeros, que rondaban los G. 119 millones mensuales, según aclaró Itaipú. Roberto Moreno y Claudia Centurión seguían cobrando solo el sueldo de sus ministerios.

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Quiénes son los nuevos

Marco Riquelme es ministro de Industria y Comercio y con el gobierno de Pedro Alliana fue designado coordinador del equipo técnico paraguayo que negocia el Anexo C, según comunicó el canciller hoy en conferencia de prensa.

De Barros Barreto es ministro jefe de Gabinete Civil y Ramírez Lezcano fue canciller de Peña y sigue en el cargo. En la página web de Itaipú, Ramírez Lezcano figuraba como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, no como consejero con sueldo propio.

En tanto que el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) había ocupado también el cargo de director de la Entidad Binacional Yacyretá, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Declaró ayer, en algunas emisoras locales, que el caso Ueno puede restarle al país “autoridad moral” para negociar el Anexo C. Calificó de “farsa” las justificaciones de los depósitos y dijo confiar en que Alliana elegiría a la persona adecuada para dirigir la entidad.

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Lo que dijo el Gobierno

De Barros Barreto contó cinco integrantes por ahora (Ramírez Lezcano, Riquelme, Duarte Frutos, él mismo y el titular de la ANDE, Félix Sosa) y una vacante en evaluación. El canciller dijo que los cambios obedecen a la necesidad de “equiparar” las contrapartes de Brasil, que también tiene como consejeros a ministros de su Gabinete, y de que el presidente cuente con personas de su “alta confianza”.

Brasil también movió su Consejo. Lula nombró en mayo pasado a los ministros Darío Durigan, Miriam Belchior y Bruno Moretti como consejeros de la margen izquierda, en plena negociación del Anexo C.