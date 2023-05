Libertad mide a Paranaense con la chance de volver a la punta

Libertad es el último paraguayo que aparece en acción en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después del valioso empate de Olimpia 2-2 con Atlético Nacional y la humillante derrota de Cerro Porteño 4-0 con Bolívar, el Gumarelo recibe a Athletico Paranaense: el partido arranca a las 20:00, en el Defensores del Chaco, con el arbitraje de Jhon Ospina.

El puntero del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo tiene la oportunidad de recuperar la cima del Grupo G. El miércoles, el Atlético Mineiro superó 2-0 a Alianza Lima en Belo Horizonte, un resultado que benefició al Repollero, que en caso de triunfar en Sajonia, llegará a los 6 puntos y aventajará por 2 al Furacão y a los peruanos, que están con 4 unidades cada uno.

Daniel Garnero tiene casi definido el once, que no tendría a Lorenzo Melgarejo desde el arranque. El futbolista entrenó diferenciado durante la semana previa al duelo y no estaría en condiciones para disputar noventa minutos. Por eso, el DT argentino apostaría por Enso González para acompañar a Héctor Villalba y a Óscar Cardozo en el tridente ofensivo.

Las formaciones de Libertad-Paranaense

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza, Néstor Giménez; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Diego Gómez; Héctor Villalba, Óscar Cardozo y Enso González.

Paranaense: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho; Terans, Fernandinho, Alex Santana; Vitor Bueno, Pablo y Vitor Roque.