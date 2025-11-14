Paraguay con la vuelta de Julio Enciso visita a Estados Unidos que tiene bajas

El equipo norteamericano, uno de los anfitriones del Mundial junto a México y Canadá, afronta el compromiso con varias ausencias clave. Por lesiones recientes, Pochettino no podrá disponer de los centrocampistas Tyler Adams (Bournemouth) ni Sean Zawadzki (Columbus Crew). Para paliar esta situación, el técnico convocó de urgencia esta semana a Timmy Tillman del LAFC.

A estas sensibles bajas se suman otras figuras ausentes por lesión: el centrocampista Weston McKennie, el lateral izquierdo Antonnee Robinson y el atacante Cristian Pulisic, lo que sin duda disminuye el potencial de las “Barras y estrellas”. En sus últimos amistosos de septiembre, Estados Unidos venció 2-0 a Japón, pero cayó por el mismo marcador ante Corea del Sur.

Paraguay, por su parte, cuenta con el retorno de Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), quien no había sido convocado desde que fue operado de la rodilla izquierda en julio. Con la reincorporación de la “joya”, el técnico Gustavo Alfaro dispone de su elenco prácticamente completo y buscará sumar su primera victoria en esta ronda de amistosos, tras empatar 2-2 con Japón y perder 0-2 contra Corea del Sur en septiembre.

El entusiasmo en la Albirroja es palpable. El centrocampista Matías Galarza (River Plate) se mostró ambicioso, asegurando que están listos para la máxima gesta. “Estamos preparados para salir campeones y estos amistosos los afrontamos como un Mundial”, declaró Galarza, cuyo país regresa a la competencia mundialista tras su última participación en 2010.

Su compañero, el defensor Junior Alonso (Atlético Mineiro), secundó el sentir general, calificando los próximos fogueos como “pruebas bastante fuertes” cruciales para “llegar de la mejor manera” al certamen internacional.

Paraguay se clasificó al Mundial 2026 de forma directa en septiembre, al ocupar la sexta plaza en las eliminatorias suramericanas con 28 puntos. La agenda de ambos equipos continúa la próxima semana: el martes 18, Paraguay enfrentará a México, mientras que Estados Unidos jugará contra Uruguay.

Alineaciones probables

Estados Unidos: Matt Freese; Auston Trusty, Mark McKenzie, Tim Ream, Sergiño Dest; Tanner Tessmann, Cristian Roldán, Brendan Aaronson, Aidan Morris; Folarin Balogun y Gio Reyna. Entrenador: Mauricio Pochettino

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros; Diego González, Damián Bobadilla, Diego Gómez y Miguel Almirón; Julio Enciso y Alex Arce. Entrenador: Gustavo Alfaro

Estadio: Subaru Park (Chester, Pensilvania). Hora: 19.00 hora paraguaya.

Fuente: EFE