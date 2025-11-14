Gustavo Alfaro: “buscamos enfrentarnos a equipos que estén por encima del nivel nuestro”

Alfaro fue claro sobre la importancia de medirse contra selecciones ya clasificadas y de mayor ranking, utilizando el espacio de los amistosos como una herramienta de medición de máximo nivel. “Para nosotros es enfrentar rivales que pueden ser rivales nuestros también en el Mundial porque pueden ser cabeza de serie si nos podemos cruzar con ellos, estamos buscando enfrentarnos a equipos que estén por encima del nivel nuestro, entonces eso a nosotros nos da la posibilidad de ver dónde estamos parados, este es un espacio que yo lo siento con rivales que son complicados, que están muy bien, que están por encima del nivel nuestro y me da la oportunidad de probar porque tengo la oportunidad de probar, porque de pronto todos queremos conseguir resultados, pero la oportunidad de probar en espacios donde tenemos esas chances y tengo esta fecha FIFA, tengo la fecha FIFA de marzo y después ya queda lo que es la disputa propiamente de la Copa del Mundo”.

El entrenador argentino comparó el valor de estas Fechas FIFA con los trabajos de pretemporada en los clubes, señalando que es el momento de experimentar y evaluar el desempeño individual y colectivo de sus jugadores. “Son espacios que tenemos que tratar de darle la oportunidad a los jugadores, para que vean cuál es su nivel, de intentar cosas que nosotros entendemos que tenemos que incorporar, en ese sentido son los momentos para probar, si uno hace una analogía es el tiempo de si se quiere de pretemporada, cuando uno trabaja con los clubes antes de empezar una temporada y entonces en esos partidos previos uno busca las puestas a punto, la realidad la va a tener cuando juegue por los puntos, la realidad la va a tener cuando juguemos por la Copa del Mundo porque ahí van a ser escenarios que no se van a poder recrear en un partido amistoso, pero estos son espacios que son muy válidos porque tanto el caso de Estados Unidos como México son rivales que son muy buenos, van a ser rivales que van a estar van a ser cabeza de serie, son rivales que posiblemente nos puedan tocar en la Copa del Mundo y nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad”.

Debido a la cercanía de los dos partidos y los compromisos de los jugadores, Alfaro implementará una rotación completa para la gira. “Entre el partido del sábado, y el partido martes, hay muy poco tiempo de recuperación entre partido y partido con viaje en el medio, entonces la idea es armar dos equipos, un equipo va a jugar contra Estados Unidos, otro equipo va a jugar contra México. Hay casos de jugadores, el caso de Toni Sanabria, el caso de Omar Alderete, el caso de Andrés Cubas que todavía tiene una cuestión de papeles y que todavía no pudo ingresar al país y esperamos que ingrese, el caso de jugadores que tienen que jugar finales, Junior Alonso tiene que jugar la final de la Sudamericana el próximo sábado, entonces probablemente juegue el primer partido y no va a jugar el segundo partido, el caso de Gustavo Gómez y de Ramón Sosa que van a jugar la final de la Libertadores y van a jugar uno va a jugar un partido y el otro va a jugar el otro, la idea es tratar de aprovechar estas fechas FIFA, tratar de sacar conclusiones”.