Trinidense 1-Tembetary 1: Sin ganador en Trinidad

Paridad sobre un electrizante final

El partido arrancó con algunas insinuaciones de la visita por ambos extremos a través de Duván Zárate por izquierda y Ángel Cristaldo por derecha, quienes intentaron en todo momento conectar con el delantero Paul Charpentier pero sin éxito a la hora de anotar.

Sin embargo, el local fue más ordenado e incisivo a la hora de hilvanar las jugadas frente al arco defendido por Tomás Canteros, quien precisamente ejecutó un saque largo desde su área que fue despejado de cabeza por el defensor Agustín da Silveira, en primer término y luego, también de cabeza, en segundo, Alan Cano habilitó a Néstor Camacho –a espaldas de Víctor Barrios quien no pudo cerrar– y de zurda, aprovechando toda su experiencia para ganar la posición, remató fuerte y anotó el 1-0 parcial, a los 12’ del PT.

Posteriormente, Trinidense perdió intensidad en el juego y Tembetary aprovechó esta situación para adelantar sus líneas y buscar el empate, objetivo este que no llegó a cumplirse debido a la ineficacia de los rojiverdes que no pudieron vencer a Matías Dufour, y con ese resultado fueron al descanso.

El segundo tiempo inició otra vez con el dominio del “Tembe”, que buscó el gol a través de todas la vías posibles; mientras que el “Triqui” no lograba inquietar a su rival de turno, que se vio beneficiado de un penal (dudoso) tras una supuesta obstrucción de Luis de la Cruz a Alan Gómez, que lo ejecutó y convirtió Paul Charpentier (85’) para el empate 1-1. El mismo tuvo otro tiro libre penal (bien cobrado) que lo detuvo Dufour, para decretar la paridad sobre un electrizante final.