20 de noviembre de 2025 - 09:57

Comienza la fecha que puede coronar campeón a Cerro Porteño

Juan Vera (d9; futbolista de Sportivo Trinidense, disputa el balón en un partido frente a Atlético Tembetary por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay. Pedro Gonzalez

Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary disputan hoy el primer partido de la penúltima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Triki y el Rojiverde juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción. Dirige Zulma Quiñónez con VAR de Mario Díaz de Vivar.

La fecha que puede coronar campeón a Cerro Porteño empieza hoy: Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary disputan el primer partido de la penúltima ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Triki y el Rojiverde juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Conduce Zulma Quiñónez con VAR de Mario Díaz de Vivar.

Sportivo Trinidense, a Copa Sudamericana

Sportivo Trinidense no tiene nada en juego en las últimas dos jornadas del campeonato. El Triki de José Arrúa aseguró la permanencia y clasificó a la Copa Sudamericana 2026 (jugará la Fase Preliminar vs. 2 de Mayo, Olimpia o Nacional). El objetivo del conjunto del Barrio Santísima Trinidad es sumar los puntos que restan para mejorar el promedio.

Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Atlético Tembetary, a la División Intermedia

Atlético Tembetary perdió la categoría y volverá a jugar la División Intermedia en 2026. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar afronta la parte final del certamen con el propósito de una despedida digna de la Primera División de Paraguay: de los últimos cinco encuentros, el cuadro de Villa Elisa ganó dos, empató dos y perdió solo uno.

Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en el partido frente a General Caballero por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, Agustín da Silveira, Diego Melgarejo; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Pedro Zarza; Alan Cano y Néstor Camacho.

La formación de Atlético Tembetary vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Duván Zárate, Dernis Colmán, Hosué Díaz, Rodrigo Rojas; Ángel Cristaldo y Paul Charpentier.