Comienza la fecha que puede coronar campeón a Cerro Porteño

La fecha que puede coronar campeón a Cerro Porteño empieza hoy: Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary disputan el primer partido de la penúltima ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Triki y el Rojiverde juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Conduce Zulma Quiñónez con VAR de Mario Díaz de Vivar.

Sportivo Trinidense, a Copa Sudamericana

Sportivo Trinidense no tiene nada en juego en las últimas dos jornadas del campeonato. El Triki de José Arrúa aseguró la permanencia y clasificó a la Copa Sudamericana 2026 (jugará la Fase Preliminar vs. 2 de Mayo, Olimpia o Nacional). El objetivo del conjunto del Barrio Santísima Trinidad es sumar los puntos que restan para mejorar el promedio.

Atlético Tembetary, a la División Intermedia

Atlético Tembetary perdió la categoría y volverá a jugar la División Intermedia en 2026. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar afronta la parte final del certamen con el propósito de una despedida digna de la Primera División de Paraguay: de los últimos cinco encuentros, el cuadro de Villa Elisa ganó dos, empató dos y perdió solo uno.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, Agustín da Silveira, Diego Melgarejo; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Pedro Zarza; Alan Cano y Néstor Camacho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Atlético Tembetary vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Duván Zárate, Dernis Colmán, Hosué Díaz, Rodrigo Rojas; Ángel Cristaldo y Paul Charpentier.