Campeonato Nacional Interligas Sub 15 y Sub 17: Programan las revanchas de la segunda fase

La UFI hizo oficial ayer la programación de los partidos de vuelta, de la segunda fase, del Interligas Sub 15 y Sub 17, y quedó de la siguiente forma:

Sub 15

G1: Liga Concepcionera de Fútbol vs. Liga Rosarina de Deportes: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club General Garay. Veedor: Sixto Almeida.

G2: Liga Caacupeña de Fútbol vs. Liga Deportiva Campo Aceval: Domingo 30 de noviembre, 14:45, Estadio Club Teniente Fariña. Veedor: Marcos Fariña.

G3: Liga Deportiva Caapibary vs. Liga Yasy Cañy de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club 4 de Mayo. Veedora: Blanca Duarte.

G4: Liga Deportiva Salto del Guairá vs. Liga Deportiva Paranaense: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Nacional. Veedor: Catalino Riveros.

G5: Liga Deportiva de Amambay vs. Liga Loreteña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Club Sportivo Obrero. Veedora: Iris Ruiz Díaz.

G6: Liga Deportiva Loma Platense vs. Liga Deportiva Carmelo Peralta: Domingo 30 de noviembre, 14:45, Estadio Mennosportiven. Veedor: Pedro Álvarez.

G7: Liga Pilarense de Fútbol Ñeembucú vs. Liga Ignaciana de Deportes: Sábado 29 de noviembre, 14:45, Estadio Club América. Veedor: Luis Velázquez.

G8: Liga Arroyense de Fútbol vs. Liga Itagueña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Manduvirá. Veedor: Juan Melgarejo.

G9: Liga Pirayuense de Fútbol vs. Liga Yuteña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 14:45, Estadio Club Pirayú Sport. Veedor: Diego Rojas.

G10: Liga Sanlorenzana de Fútbol vs. Liga Deportiva de Choré: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio de la Liga Sanlorenzana. Veedor: Osvaldo López.

G11: Liga Borjeña de Fútbol vs. Liga Londinense de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Municipal Arsenio Erico (Tebicuary-mi). Veedor: Diego Escobar.

G12: Liga Abaiense de Fútbol vs. Liga Luqueña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club 29 de Septiembre. Veedora: Alba Silvero.

G13: Liga Deportiva Agro - Yguazú vs. Liga Itapeña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Atlético Raúl A. Oviedo. Veedor: Blas Torales.

G14: Liga Hernandariense de Fútbol vs. Liga Artigueña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Independiente. Veedor: Fredy Gamarra.

G15: Liga Misionera del Sur vs. Liga Roquegonzaleña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Hércules - Club Santa Rosa. Veedor: Ramón Galarza.

G16: Liga Deportiva María Auxiliadora vs. Liga Deportiva Campo 9: Sábado 29 de noviembre, 14:45, Estadio Club 8 de Diciembre. Veedor: Rolando Invernissi.

Sub 17

G1: Liga Loreteña de Fútbol vs. Liga General Aquino de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Rojas Silva. Veedor: Sergio Quintana.

G2: Liga Deportiva José Gaspar Rodríguez de Francia vs. Liga Atyreña de Deportes: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Sportivo Puerto Elsa. Veedor: Gilbero González.

G3: Liga Social, Cultural y Deportiva Liberación vs. Liga Yasy Cañy de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Sportivo Liberación. Veedora: Nidia Duarte.

G5: Liga Badeña de Deportes vs. Liga Ybyyauense de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Complejo Rubén Sánchez. Veedor: José Cristaldo.

G6: Liga Deportiva Loma Platense vs. Liga Deportiva Carmelo Peralta: Domingo 30 de noviembre, 16:45, Estadio Mennosportiven. Veedor: Pedro Álvarez.

G7: Liga Pilarense de Fútbol Ñeembucú vs. Liga Ignaciana de Deportes: Sábado 29 de noviembre, 16:45, Estadio Club América. Veedor: Luis Velázquez.

G8: Liga Caacupeña de Fútbol vs. Liga Central de Deportes: Domingo 30 de noviembre, 16:45, Estadio Club Teniente Fariña. Veedor: Marcos Fariña.

G9: Liga Pirayuense de Fútbol vs. Liga Tavaiense de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:45, Estadio Club Pirayú Sport. Veedor: Édgar Maciel.

G10: Liga Tobateña de Deporte vs. Liga Luqueña de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Porvenir. Veedor: Lucas Ocampos.

G11: Liga Deportiva José Fassardi vs. Liga Ovetense de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Liga José Fassardi. Veedora: Sunilda Giménez.

G12: Liga de Fútbol Gobernador Rivera vs. Liga Yaguaronina de Deportes: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Liga Gobernador Rivera. Veedor: Aldo Molas.

G13: Liga Deportiva Campo 9 vs. Liga Independencia de Fútbol: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Sportivo Campo 9. Veedor: Darío Orué.

G14: Liga Franqueña de Fútbol vs. Liga Deportiva Capitán Meza: Domingo 30 de noviembre, 16:00, Estadio Club Cerro Porteño de Presidente Franco. Veedor: Javier Garcete.

G15: Liga Misionera de Fútbol vs. Liga Regional de Paraguarí: Sábado 29 de noviembre, 16:00, Estadio Club Sport Tebicuary. Veedor: Ramón Galarza.

G16: Liga Deportiva María Auxiliadora vs. Liga Deportiva 3 de Febrero: Sábado 29 de noviembre, 16:45, Estadio Club 8 de Diciembre. Veedor: Rolando Invernissi.

