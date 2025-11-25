Egresan nuevos técnicos de la UFI de la sede de la Enef - filial Pirayú

Producto de un aula extensiva de la Escuela Nacional de Educación Física que se habilitó en la ciudad de Pirayú, esta ciudad en constante crecimiento comercial y turístico, tiene el privilegio de contar con 16 nuevos técnicos de fútbol de campo egresados después de dos años.

Incluso, en esta primera Promoción se apuntan cuatro damas y una de las mismas con privilegio de anotarse los honores, como la mejor egresada, Laura Diana Falcón Acevedo.

De esta manera, con respaldo de la Unión de Fútbol del Interior (UFI), presidida por Óscar Ramírez, se cierra un primer ciclo estupendo en la formación de nuevos profesionales que podrán ejercer la función de técnico en fútbol de campo con un título que lo avala como tal, adecuarse a las nuevas exigencias y quedar atrás aquello de lo “empírico”.

Las clases se desarrollaron en instituciones educativas de la ciudad como la Escuela General Díaz, el Colegio Nacional de Pirayú, también las clases prácticas se llevaron a cabo en las canchas de los clubes como el Pirayú Sport y General Díaz. Como coordinador de la sede en Pirayú está el profesor Antonio David Villagra Escurra, docente y deportista de amplia trayectoria en el Deporte Pirayuense.

El acto de graduación fue avalada ontó con la presencia del titular de la Unión de Fútbol del Interior (UFI), presidida por Óscar Ramírez, el director de la ENEF, Miguel Marecos, el titular de la Liga Pirayuense, arquitecto Amado Vargas y otras autoridades.

Quedan abiertas las posibilidades que el 2026 también se implemente el curso de Técnico de Futsal FIFA, un deporte largamente anhelado por los deportistas pirayuenses.