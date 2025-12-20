Joshua Duerksen, entre los dueños del podio de la Fórmula 2

Este logro no es una coincidencia, sino el resultado de una madurez conductiva asombrosa. A lo largo del campeonato, Joshua logró subir al podio en 8 ocasiones, una cifra que refleja no solo su velocidad pura, sino también su inteligencia estratégica para gestionar carreras de alta tensión en los circuitos más exigentes del calendario internacional.

Con este desempeño, Duerksen iguala en efectividad a figuras como el estadounidense Carlton Jackston Crawford y el irlandés Alexander Dunne, quedando apenas a un paso de los líderes en esta estadística: el italiano Leonardo Fornaroli y el británico Luke Browning. Cada vez que el himno nacional resonó en los parlantes de los boxes, quedó claro que Paraguay ya no es un invitado en el paddock, sino un competidor de peso.

Leo and Luke finish with nine 🙌



The Italian and the Brit secured the most podiums out of anyone in 2025 with some INCREDIBLE performances 👏#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/OVThej7jKe — Formula 2 (@Formula2) December 20, 2025

Tras este gran cierre de ciclo con AIX Racing, el horizonte de Duerksen se vuelve aún más ambicioso. El piloto ya mira hacia el 2026, año en el que buscará convertir ese liderazgo demostrado en pista en la lucha directa por el campeonato. Para este nuevo desafío, contará con el respaldo del equipo Invicta Racing, una de las estructuras más competitivas de la categoría, con el objetivo claro de llevar la bandera paraguaya a lo más alto del podio final.