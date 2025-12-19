Joshua Duerksen, en el podio de los pilotos más destacados de la Fórmula 2

Con el respaldo de AIX Racing, Duerksen completó un total de 79 vueltas como líder de la competición, una cifra que refleja su agresividad en pista y su gran crecimiento en los últimos tiempos. Este registro sitúa al piloto guaraní en el tercer lugar absoluto de la categoría, superando a corredores como el neerlandés Richard Verschoor, quien acumuló 68 giros al frente, y el sueco-bosnio Dino Beganovic con 66. La consistencia del piloto guaraní fue especialmente notable en el tramo final del certamen, donde selló su año con una victoria magistral en la carrera principal de Abu Dhabi, repitiendo la hazaña lograda en el mismo circuito el año anterior.

Por delante del paraguayo, la estadística solo fue superada por los dos máximos contendientes al título. El italiano Leonardo Fornaroli, flamante campeón de la temporada, y el estadounidense Jak Crawford, vicecampeón del torneo, finalizaron empatados en la cima de esta métrica con 110 vueltas lideradas cada uno. El hecho de que Duerksen comparta el “top 3” con el campeón y el subcampeón subraya su estatus como uno de los pilotos más rápidos y peligrosos del mundo en la antesala de la Fórmula 1.

Lea más: FIA F2-Joshua Duerksen: “El sueño de llegar a la F1 sigue firme”

Leading the way in '25 👊



Champion, Leonardo Fornaroli and vice-champion Jak Crawford were the leading lights this season, both completing 110 laps in the lead 🤝#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/ipCozt3yBK — Formula 2 (@Formula2) December 19, 2025

El cuadro de honor de los diez pilotos con mayor presencia en la punta se completó con nombres como Arvid Lindblad, Alexander Dunne y Josep María Martí, seguidos por Kush Maini y Luke Browning. Sin embargo, el desempeño de Joshua Duerksen destaca por haber llevado a su monoplaza a liderar competencias en circuitos clave, demostrando que su talento está a la altura de las escuderías más potentes. Tras este gran cierre de ciclo con AIX Racing, Duerksen ya mira hacia el 2026, año en el que buscará convertir ese liderazgo en pista en la lucha directa por el campeonato junto al equipo Invicta Racing.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy