Australian Open: Dani Vallejo se despide a un paso del cuadro principal

El sueño de ver nuevamente a un paraguayo en el cuadro principal de un Grand Slam deberá esperar. En una jornada marcada por la tensión y la expectativa, Adolfo Daniel Vallejo sucumbió ante el poderío del francés Arthur Gea, quien se impuso con un doble 6-2.

Desde el primer set, Gea marcó el ritmo del partido con una profundidad de tiro que superó a Vallejo, impidiéndole desplegar ese tenis agresivo y de contragolpe que mostró hasta esta instancia decisiva en Melbourne Park.

Pese a esta derrota, Dani Vallejo logró superar sus actuaciones anteriores en clasificatorias de Grand Slam, demostrando madurez para sacar adelante partidos durísimos en las rondas previas.

Estar “en la puerta” de los 128 mejores demuestra que pertenece al ecosistema de la élite mundial del circuito ATP.

