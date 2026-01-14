Daniel Vallejo a un paso del cuadro principal: Paraguay sueña con el Australia Open

Daniel Vallejo (146° ATP) continúa firme en su camino hacia la élite del tenis mundial. En la madrugada de este miércoles, el paraguayo demostró carácter y una notable capacidad de reacción para revertir un inicio adverso frente al italiano Federico Cinà. Tras ceder el primer set, “Dani” ajustó sus devoluciones y dominó el resto del encuentro para sellar una victoria por 4-6, 6-2 y 6-3, instalándose así en la ronda final de la clasificación del Abierto de Australia.

El desafío definitivo por el acceso al cuadro principal será ante el francés Arthur Gea, actual 197 del ranking mundial. El europeo llega a esta instancia tras despachar con autoridad al argentino Román Burruchaga —hijo del histórico campeón del mundo Jorge Burruchaga— con un doble 6-2 y 6-3.

La victoria de Vallejo significaría romper una barrera temporal que ha pesado sobre el tenis nacional masculino: 17 años de ausencia en el cuadro principal del Australian Open. El último compatriota en alcanzar dicha instancia en las canchas de cemento oceánicas fue Ramón Delgado, quien compitió por última vez en este torneo en la edición de 2009.

En sus redes sociales, Vallejo compartió un vídeo del encuentro contra Cinà y fotos de con sus fans paraguayos.

