Paraguay albergará tres torneos continentales esta temporada

El corazón de las categorías formativas

El territorio paraguayo recibirá tres certámenes fundamentales durante el año 2026, concentrando la atención del fútbol base masculino y femenino. La acción en suelo guaraní comenzará en el mes de abril con la disputa del Sudamericano Maculino Sub-17, que se llevará a cabo del 3 al 19 de abril. Inmediatamente después, el país dará paso a la Sudamericano Femenino de la misma categoría, programada del 24 de abril al 9 de mayo.

El compromiso de Paraguay con las nuevas generaciones no se limitará al fútbol de campo, ya que en el segundo semestre del año el país también será la sede oficial del Sudamericano Sub-17 de Futsal, cuya competencia está marcada entre el 8 y el 16 de agosto.

El mapa de los clubes en Sudamérica

El calendario para las competiciones de clubes también quedó definido con sedes distribuidas en puntos estratégicos. La Copa Libertadores Femenina, uno de los eventos más prestigiosos del calendario, se trasladará a Ecuador durante la segunda quincena de octubre (del 15 al 31). Por su parte, Argentina recibirá la Libertadores de Futsal Femenina entre finales de julio y principios de agosto (del 26 de julio al 2 de agosto).

Brasil, por su lado, reafirma su hegemonía en las modalidades de salón y arena. El gigante sudamericano albergará la Libertadores de Futsal Masculina del 24 al 31 de mayo y cerrará el año con la Libertadores de Fútbol Playa, prevista del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Cabe destacar que Chile también tendrá actividad en la arena, recibiendo en mayo la postergada edición 2025 de la Libertadores de Fútbol Playa.

Citas en el resto del continente

Venezuela y Perú completan el cuadro de sedes para el 2026. El territorio venezolano será el escenario exclusivo para las categorías juveniles de futsal, recibiendo tanto el Sudamericano Sub-20 Femenino como el Masculino durante los meses de septiembre y octubre. En tanto, Perú se enfocará en la formación costera al ser designado como sede del Sudamericano Sub-20 de Fútbol Playa, que se desarrollará del 22 al 30 de agosto.