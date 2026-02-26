Deportes
26 de febrero de 2026 - 16:44

Paraguay albergará tres torneos continentales esta temporada

Paraguay es la vigente campeona del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17, tras vencer en la final a Brasil, en territorio colombiano.
La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de competiciones para el año 2026, confirmando una agenda cargada de actividad en diversas disciplinas. En este escenario, Paraguay emerge como uno de los protagonistas principales, compartiendo cartel con potencias como Brasil y Venezuela al albergar torneos para el desarrollo del talento joven en el continente.

Por ABC Color

El corazón de las categorías formativas

El territorio paraguayo recibirá tres certámenes fundamentales durante el año 2026, concentrando la atención del fútbol base masculino y femenino. La acción en suelo guaraní comenzará en el mes de abril con la disputa del Sudamericano Maculino Sub-17, que se llevará a cabo del 3 al 19 de abril. Inmediatamente después, el país dará paso a la Sudamericano Femenino de la misma categoría, programada del 24 de abril al 9 de mayo.

El compromiso de Paraguay con las nuevas generaciones no se limitará al fútbol de campo, ya que en el segundo semestre del año el país también será la sede oficial del Sudamericano Sub-17 de Futsal, cuya competencia está marcada entre el 8 y el 16 de agosto.

Torneos Conmebol 2026
El mapa de los clubes en Sudamérica

El calendario para las competiciones de clubes también quedó definido con sedes distribuidas en puntos estratégicos. La Copa Libertadores Femenina, uno de los eventos más prestigiosos del calendario, se trasladará a Ecuador durante la segunda quincena de octubre (del 15 al 31). Por su parte, Argentina recibirá la Libertadores de Futsal Femenina entre finales de julio y principios de agosto (del 26 de julio al 2 de agosto).

Brasil, por su lado, reafirma su hegemonía en las modalidades de salón y arena. El gigante sudamericano albergará la Libertadores de Futsal Masculina del 24 al 31 de mayo y cerrará el año con la Libertadores de Fútbol Playa, prevista del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Cabe destacar que Chile también tendrá actividad en la arena, recibiendo en mayo la postergada edición 2025 de la Libertadores de Fútbol Playa.

Torneos Conmebol 2026.
Citas en el resto del continente

Venezuela y Perú completan el cuadro de sedes para el 2026. El territorio venezolano será el escenario exclusivo para las categorías juveniles de futsal, recibiendo tanto el Sudamericano Sub-20 Femenino como el Masculino durante los meses de septiembre y octubre. En tanto, Perú se enfocará en la formación costera al ser designado como sede del Sudamericano Sub-20 de Fútbol Playa, que se desarrollará del 22 al 30 de agosto.

Torneos Conmebol 2026.
