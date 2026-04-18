Recoleta FC vs. 2 de Mayo, el segundo encuentro del sábado

Recoleta FC y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 17 en la víspera del superclásico Olimpia vs. Cerro Porteño. El Canario y el Gallo norteño juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Ricardo Gregor de Asunción. Dirige Alipio Colmán con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Recoleta FC, de la Copa al campeonato

Recoleta FC prioriza absolutamente el certamen de Liga por los números en la clasificación del promedio. Aunque está alejado de los puestos del descenso, el Canario de Jorge González quiere evitar pelear por la permanencia en la segunda parte del año. Por ende, reservó a los titulares para medir a los pedrojuaninos y logró el histórico 1-1 con el Santos de Neymar con suplentes.

2 de Mayo, con la urgencia de triunfar

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero necesita volver al triunfo para evitar empeorar en el promedio, en el que está noveno. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma suma 5 partidos sin ganar y si tomamos como referencia las últimas 8 presentaciones, solo ganó 1. Por lo tanto, es penúltimo en la tabla de posiciones con 14 puntos, solo 6 más que el último, San Lorenzo.

La formación de Recoleta FC vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Pedro Ríos; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Kevin Parzajuk y Allan Wlk.

La formación de 2 de Mayo vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Vïctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Alan Gómez, Óscar Romero, Marcelo Acosta, Alexis Fariña; Rodrigo Ruiz Díaz y Henry Riquelme.