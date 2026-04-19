Sudamericano Máster y Junior de Remo: Gran corolario con el Head del Río Paraguay

Remeros de clubes provenientes del Cono Sur tomaron parte de las competencias correspondientes a la cita regional así como el broche de oro, este domingo, con el Head del Paraguay, que partió desde el puente “Héroes del Chaco”, con llegada frente al Palacio de López.

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El flamante nuevo local de la Federación Paraguaya de Remo, en la Costanera de Asunción, albergó a cientos de atletas y allegados a la competencia, que arrancó el pasado miércoles y culminó este domingo.

Uniendo semanas, hace poco mas de 8 días se vivían las alternativas del Campeonato Sudamericano Máster de Remo, con saldo positivo, como “aperitivo” de estas justas en las categorías Sénior y Junior.

Hugo varias medallas de oro para los remeros paraguayos, que pelearon en cada regata con importantes referentes del Cono Sur, entre ellos el campeón del mundo single, el uruguayo Gabriel Klüver.

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Las competencias se desarrollaron en femenino y masculino, en las modalidades dobles y cuádruples, júnior sénior y ligero, así como en single scull, cuádruple y el espectacular ocho con timonel.