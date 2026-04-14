Asunción se alista para la Copa Sudamericana de Remo 2026

Este martes 14 de abril se establecieron horarios de uso de pista de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:30.

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El sentido de circulación estará dividido: desde la largada hasta la llegada se utilizarán las canchas 1, 2 y 3, mientras que el retorno será por las canchas 5 y 6.

La cancha 4 permanecerá libre. Además, se dispuso que el acceso y la salida de la pista se realicen por los extremos.

En la misma jornada, a las 17:00, se desarrolló la reunión técnica en el salón de la Escuela de Remo Paraguayo Alemán, donde únicamente se confirmará la participación de las tripulaciones inscriptas. Según el reglamento de la FISA, los atletas podrán realizar cambios hasta una hora antes de cada regata.

La competencia comenzará oficialmente el miércoles 15 de abril, con el inicio de las regatas a las 08:00, mientras que el pesaje de los competidores está previsto desde las 06:20. Para el jueves 16 se programaron los repechajes en horario matutino y las semifinales por la tarde.

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Las finales se disputarán entre el viernes 17 y el sábado 18, con un cronograma que abarcará distintas modalidades y categorías.

El viernes estarán en juego las pruebas de dobles y cuádruples en categorías junior, senior y ligero, tanto en masculino como femenino. En tanto, el sábado será el turno de las finales en single scull, cuádruple y ocho con timonel.

La organización adelantó que se buscará espaciar al máximo los tiempos entre pruebas para optimizar el desarrollo de cada competencia, incluyendo la programación de finales B, C y D entre las definiciones principales.