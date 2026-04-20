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20 de abril de 2026 - 16:50

Moto MiniGP (Brasil): Memorable triunfo de Oliver Cuevas en São Paulo

Espectacular maniobra de Oliver Cuevas, quien tuvo un debut soñado dentro del certamen.
Espectacular maniobra de Oliver Cuevas, quien tuvo un debut soñado dentro del certamen.Oliver Cuevas

El piloto paraguayo de moto velocidad Oliver Cuevas, del equipo Superbike Paraguay, subió a lo más alto del podio luego de conseguir un memorable triunfo en la categoría Moto MiniGP, en el Trofeo Ohvale, tras la disputa de primera fecha en el Kartódromo Arena Usual (Laranjal Paulista-São Paulo/Brasil. Nuestro compatriota hizo la “pole”, tuvo una caída en la carrera 1 y se recuperó con una espectacular victoria en la carrera final.

Por Derlis Santacruz

Fue un debut soñado para Oliver Cuevas, quien con tan solo 14 años, es el piloto más joven del equipo Superbike Paraguay. Compitió en São Paulo (Brasil) con una moto de 190 cc, en un fin de semana que además sirvió de mucho aprendizaje para el paraguayo.

El viernes tuvo rondas de prácticas con instructores especializados, lo cual es muy valioso en su preparación como piloto internacional. El sábado fue un día clave para la adaptación a la moto y a la pista, con rondas de prácticas libres en las que fue mejorando vuelta a vuelta. El domingo puso a prueba todo lo aprendido. Hizo la mejor vuelta de su categoría logrando la “pole position”.

Piloto en traje negro y casco colorido con número 33, controlando la motocicleta en curva, pista de karting en ambiente exterior.
Gran performance de Oliver Cuevas durante la segunda carrera para alzarse con el triunfo en Brasil.

En la primera carrera sufrió una caída que le obligó a abandonar la prueba. Pero en la carrera final, se levantó, se repuso y consiguió un memorable triunfo para dejar en lo más alto la bandera de Paraguay. Fue carrera limpia y sin errores.

Oliver Cuevas con su trofeo y la bandera de Paraguay.
Oliver Cuevas con su trofeo y la bandera de Paraguay.

Oli retorna a nuestro país y ya se preparará para lo que será la segunda fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), que se llevará a cabo este sábado 25 en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

Oliver Cuevas y su padre (Ricardo) posan con la tricolor en Laranjal Paulista después del gran logro conseguido.
Oliver Cuevas y su padre (Ricardo) posan con la tricolor en Laranjal Paulista después del gran logro conseguido.

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Salvo Nathi Cuevas, que se sigue recuperando de una lesión, todos los demás integrantes de Superbike Paraguay ya tuvieron sus primeras fechas en sus respectivas competencias a nivel internacional, cerrando una exitosa gira con destacadas participaciones.