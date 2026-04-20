Moto MiniGP (Brasil): Memorable triunfo de Oliver Cuevas en São Paulo

Fue un debut soñado para Oliver Cuevas, quien con tan solo 14 años, es el piloto más joven del equipo Superbike Paraguay. Compitió en São Paulo (Brasil) con una moto de 190 cc, en un fin de semana que además sirvió de mucho aprendizaje para el paraguayo.

El viernes tuvo rondas de prácticas con instructores especializados, lo cual es muy valioso en su preparación como piloto internacional. El sábado fue un día clave para la adaptación a la moto y a la pista, con rondas de prácticas libres en las que fue mejorando vuelta a vuelta. El domingo puso a prueba todo lo aprendido. Hizo la mejor vuelta de su categoría logrando la “pole position”.

En la primera carrera sufrió una caída que le obligó a abandonar la prueba. Pero en la carrera final, se levantó, se repuso y consiguió un memorable triunfo para dejar en lo más alto la bandera de Paraguay. Fue carrera limpia y sin errores.

Oli retorna a nuestro país y ya se preparará para lo que será la segunda fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), que se llevará a cabo este sábado 25 en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

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Salvo Nathi Cuevas, que se sigue recuperando de una lesión, todos los demás integrantes de Superbike Paraguay ya tuvieron sus primeras fechas en sus respectivas competencias a nivel internacional, cerrando una exitosa gira con destacadas participaciones.