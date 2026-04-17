Moto MiniGP (Brasil): Oliver Cuevas competirá en São Paulo

Después de la presencia de los pilotos paraguayos en Interlagos (Brasil), compitiendo en un muy bien nivel hace algunos días en la modalidad de moto velocidad, llegó el turno de Oliver Cuevas, quien ya arribó a Laranjal Paulista (São Paulo-Brasil) y está listo para empezar a acelerar en la primera fecha del Campeonato de Moto MiniGP.

Oli, piloto paraguayo de 14 años, viene destacándose en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), y logró una temprana salida para medirse con sus pares en el exterior, siendo una de las grandes promesas de nuestro país y de la región en el motociclismo.

Cuevas competirá en la categoría Moto MiniGP, en el Trofeo Ohvale de Brasil, que es una categoría creada para ser el semillero latinoamericano de la máxima categoría del motociclismo a nivel mundial, MotoGP.

El formato de la competencia busca la mayor igualdad de condiciones entre los pilotos. Nuestro compatriota correrá en una Ohvale 190 cc, compartiendo grilla con los pilotos de 160 cc. Hoy viernes tuvieron entrenamientos con instructores de la organización. Mañana sábado tendrán las prácticas libres y el domingo las clasificaciones y las carreras.

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Salvo Nathi Ochoa, que está superando una lesión, con la participación de Oliver Cuevas ya se completa el cuadro de debuts de todos los miembros del equipo Superbike Paraguay a nivel internacional.