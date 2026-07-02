Bradley Barcola avisa que Paraguay “va a dar muchos golpes”

La selección francesa ya palpita el cruce de octavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay, programado para este sábado en Filadelfia. Desde el campamento de los Bleus, el delantero Bradley Barcola anticipó un duelo de alta intensidad y advirtió que el conjunto sudamericano va a “dar muchos golpes”.

“Es un equipo que defiende mucho. Van a dar muchos golpes. Pero sigue siendo un equipo al que le gusta jugar al fútbol, lo vimos contra Alemania (en dieciseisavos de final)”, declaró el atacante del Paris Saint-Germain en rueda de prensa.

Al ser interrogado sobre el cerrojo defensivo que suele proponer la Albirroja, Barcola se mostró imperturbable y argumentó que su experiencia en el fútbol de su país le sirve como escuela para este tipo de escenarios. “Sabemos que va a ser complicado, pero por mi parte empiezo a estar acostumbrado con la Ligue 1. Habrá que encontrar alternativas”, explicó.

Un rival con doble filo

En la misma sintonía, el defensor Jules Koundé catalogó a Paraguay como un “equipo difícil de manejar”, alertando que el peligro de los guaraníes no se limita únicamente a la destrucción del juego rival, sino también a su capacidad de transicionar al ataque.

“También tiene calidad para jugar, salir y aprovechar los contraataques. Tienen jugadores para eso. Esperamos un partido difícil y tendremos que responder en los duelos e imponer nuestro juego”, sostuvo el jugador del FC Barcelona.

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Conexión “de barrio” en la ofensiva gala

Por otro lado, Barcola hizo hincapié en el gran ambiente y la soltura que vive el frente de ataque francés, una fórmula que les permitió cosechar 13 goles en apenas cuatro compromisos en lo que va de la Copa del Mundo. “Jugamos como si estuviéramos en el barrio. Cogemos el balón, hacemos un poco lo que queremos, no nos hacemos preguntas y es así como funciona”, señaló.

Finalmente, Koundé elogió la química que une a los delanteros de la selección subcampeona del mundo, concluyendo que esa sintonía colectiva será la llave para seguir escalando en el torneo. “Nos da muchísimo placer jugar juntos. Se nota en muchas cosas con nuestros cuatro jugadores ofensivos: cómo se pasan el balón, cómo celebran los goles, las palabras que intercambian entre ellos. La cohesión es muy importante si queremos llegar lejos”, remató.