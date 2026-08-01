Misiones será sede del Nacional de Fútbol de Salón 2027

La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, a través de su presidente Juan Gamarra, oficializó a Misiones como sede del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2027 luego de la firma oficial del contrato que establece la organización del certamen en el departamento.

“Venimos a hacer la firma oficial del contrato donde el Nacional de Fútbol de Salón se va a jugar en el departamento de Misiones en marzo del 2027. Estamos contentos por eso”, expresó Gamarra.

El dirigente explicó que la designación de Misiones como sede fue resultado de varias gestiones realizadas con autoridades y referentes deportivos del departamento.

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“Fue una gestión acompañada de varios dirigentes líderes aquí en la comunidad. El gobernador, el senador Derlis Maidana, intendentes que estuvieron justamente encaminando. Se había hecho una conversación previa en la ciudad de Ayolas el año pasado y hoy estamos justamente cumpliendo esa palabra empeñada de traer la fiesta deportiva más grande del fútbol de salón del interior del país aquí en el departamento de Misiones”, manifestó.

Gamarra señaló que, tras la firma del contrato, comenzarán los trabajos de verificación de los escenarios deportivos que serán utilizados durante la competencia.

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“A partir de hoy, de la firma del contrato, van a arrancar justamente los controles respectivos en cada estadio para ver las condiciones, cómo se encuentran, qué detalle les faltaría. Nosotros también vamos a dejar para que cada federación pueda encargarse de esa organización previa”, indicó.

El presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón destacó que el campeonato nacional contará con la participación de 24 asociaciones y señaló que la presencia de las delegaciones representará un importante impulso para la economía local.

La competencia tendrá como sede principal a San Juan Bautista, mientras que San Ignacio, Santa María y Ayolas funcionarán como subsedes, permitiendo que los encuentros deportivos se desarrollen en distintos puntos del departamento.

El dirigente manifestó que existe una expectativa positiva sobre la convocatoria del torneo, teniendo en cuenta que los campeonatos nacionales de fútbol de salón reúnen a delegaciones, dirigentes y aficionados de todo el país, quienes durante su estadía generan movimiento en sectores como hotelería, gastronomía y comercio.

Con la confirmación de la sede, Misiones inicia la cuenta regresiva para recibir el mayor certamen del fútbol de salón del interior del país, un evento que no solo pondrá al departamento en el centro de la actividad deportiva nacional, sino que también impulsará el turismo, el comercio y la economía local.