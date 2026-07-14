San Pedro de Ycuamandyyú invita a vivir desde hoy la fiesta del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón C11

Desde este martes se inicia la etapa final del certamen nacional, donde las selecciones buscarán quedarse con el título en la categoría de 11 años. El público sampedrano aguarda con expectativa el inicio de esta gran celebración deportiva.

La jornada inaugural contará con un show artístico, presentaciones culturales, desfile de las delegaciones participantes y la disputa de los primeros encuentros del campeonato. La organización prepara una verdadera fiesta para recibir a jugadores, familias y aficionados del fútbol de salón.

Luego de una intensa fase eliminatoria, ocho federaciones lograron clasificar a la etapa final y llegan con el objetivo de conquistar el campeonato nacional. Las selecciones fueron distribuidas en dos grupos para la competencia.

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En la Serie A competirán San Pedro de Ycuamandyyú, como anfitrión del torneo, además de Hernandarias, Limpio y Ayolas. Mientras que la Serie B estará integrada por Concepción, Santa Rosa del Aguaray, Ñeemby y Colonias Unidas.

La organización espera una importante presencia de aficionados desde esta noche para acompañar el inicio de la competencia nacional. La capital sampedrana vuelve a convertirse en punto de encuentro del deporte nacional.

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San Pedro de Ycuamandyyú ya tiene antecedentes recientes como sede de grandes eventos de fútbol de salón, luego de albergar a finales del año pasado el Campeonato Nacional C20, donde la selección local se consagró campeona.

La ilusión sampedrana vuelve a encenderse bajo la conducción técnica del profesor Pedro Ramón Codas Libardi, quien nuevamente asume el desafío, esta vez al frente de la selección C11. La comunidad espera repetir la alegría del título y celebrar una nueva hazaña deportiva.