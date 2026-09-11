Inauguran moderna pista sintética en Pilar

La inversión total ronda los G. 13.000 millones y la jornada inaugural tuvo como atractivo principal un encuentro amistoso entre ex figuras de la selección paraguaya y un combinado de la Gobernación.

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Con la presencia de autoridades departamentales, municipales, referentes deportivos y reconocidas estrellas del fútbol paraguayo, quedó oficialmente inaugurada la nueva infraestructura deportiva de la ciudad de Pilar, que busca convertirse en un espacio destinado tanto a la práctica deportiva como a la recreación de las familias.

La obra forma parte de un conjunto de intervenciones ejecutadas en el sector y representa una inversión aproximada de G. 13.000 millones, según explicó el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR)

El jefe departamental detalló que alrededor de G. 5.000 millones fueron destinados a la pista olímpica, el césped sintético y el sistema de iluminación. A esto se suman otros G. 5.000 millones correspondientes al parque urbano y aproximadamente G. 3.000 millones invertidos en dos etapas para la pista interna.

Fornerón señaló que las obras no se limitaron a la infraestructura deportiva visible desde el a principal, sino que también incluyeron la preparación de un sector destinado a estacionamiento y trabajos complementarios en el coliseo deportivo, con el objetivo de dejar el complejo en condiciones para albergar competencias y actividades de mayor envergadura.

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“Estamos hablando aproximadamente de una inversión de 13 mil millones de guaraníes en esta etapa, en tres lotes de licitación”, manifestó.

Advierten sobre la necesidad de seguridad

Durante el acto, el gobernador también hizo referencia a un hecho de inseguridad registrado en el predio. Explicó que dos reflectores fueron sustraídos de una de las torres de iluminación, situación que ya fue denunciada ante el Ministerio Público.

Según señaló, la empresa encargada de los trabajos repuso los elementos afectados, pese a que ya había concluido su contrato.

Ante la creciente utilización que tendrá el complejo por parte de deportistas y familias, la Gobernación analiza la instalación de un sistema de circuito cerrado de vigilancia y un centro de monitoreo, mediante gestiones ante la Secretaría Nacional de Deportes y otras instituciones.

La intención es dotar al espacio de mayores condiciones de seguridad y evitar que hechos vandálicos o robos afecten una infraestructura que demandó una importante inversión pública.

Fornerón indicó además que, una vez concluido el proceso correspondiente, el complejo quedará bajo responsabilidad de la Municipalidad de Pilar, que deberá asumir el compromiso de garantizar su cuidado y mantenimiento.

Importancia del mantenimiento

Del acto también participó el ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, César “Tigre” Ramírez, quien destacó la importancia de la nueva infraestructura para la comunidad de Pilar.

Ramírez valoró la iniciativa y sostuvo que el deporte constituye también una herramienta de promoción de la salud y bienestar de la población.

El secretario de Deportes también instó a las autoridades municipales a acompañar el proceso para garantizar que la infraestructura pueda mantenerse en buenas condiciones y ser aprovechada durante muchos años.

Ex figuras de la Albirroja l

La jornada tuvo además un atractivo especial para los aficionados al fútbol. Reconocidas exfiguras de la selección paraguaya llegaron hasta Pilar para participar de un encuentro amistoso organizado en el marco de la inauguración.

Entre los invitados estuvieron Stanislao “Tani” Struway, Francisco “Paco” Esteche, Virgilio Ferreira, Francisco Ferreira, Darío Caballero, Gabriel “Loco” González, Carlos “Paraguarí” Espínola y Javier “Bobby” Espínola, entre otros destacados exjugadores que vistieron la camiseta de la Albirroja y defendieron a importantes clubes del fútbol paraguayo.

El encuentro enfrentó al equipo de Fudelpa, integrado por ex jugadores de la selección paraguaya y de clubes tradicionales como Cerro Porteño y Olimpia, contra un combinado preparado por la Gobernación de Ñeembucú.

El partido terminó con victoria de Fudelpa por 2 goles contra 1, en un encuentro que permitió a los aficionados disfrutar de una jornada diferente y observar en acción nuevamente a figuras que marcaron distintas épocas del fútbol paraguayo.

La animación del evento estuvo a cargo del reconocido humorista Enrique Pavón, quien aportó el componente artístico y humorístico a una noche que combinó deporte, inauguración de obras y entretenimiento.