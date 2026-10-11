Ciclismo: el próximo domingo se realizará el Transitapúa Bike 2026

El próximo fin de semana se realizará el campeonato Transitapúa de Mountain Bike, organizado por Consur Club, la Federación Paraguaya de Ciclismo y la Unión Cycliste Internationale (UCI). El evento es considerado un atractivo turístico ideal para disfrutar de un fin de semana de turismo interno por Itapúa.

El evento se desarrolla en su 13.ª edición y tendrá lugar en el distrito de Trinidad. La competencia contará con corredores de diversos países, como Argentina, Brasil y Uruguay.

Los corredores de mountain bike competirán este domingo 18 de octubre. El cierre y la premiación se llevarán a cabo en la Misión Jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná.

Cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), que lo declaró de interés turístico nacional.

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La propuesta del evento

Además de la competencia de ciclismo en varias categorías, para diferentes edades y niveles, se proponen actividades para los más pequeños.

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Esta edición, además, incluirá las modalidades de bicicleta eléctrica y e-bike.

Los organizadores destacan el escenario, que es uno de los Patrimonios Mundiales declarados por la Unesco. La actividad pretende ofrecer una experiencia que combine el deporte, la naturaleza, la cultura, la historia y el turismo.

Para este año, proponen una nueva categoría, el “Desafío Rey y Reina de la Montaña”, que reconocerá los mejores tiempos con la entrega de un maillot especial.

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Mountain bike

El mountain bike (ciclismo de montaña) es una disciplina deportiva y recreativa que se practica con bicicletas diseñadas para terrenos irregulares, senderos, cerros, caminos de tierra y zonas rurales.

Combina la resistencia física, la fuerza muscular y la habilidad técnica para sortear obstáculos como piedras, raíces y desniveles.

Itapúa ha sido sede de eventos importantes del ciclismo, como el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026, en el circuito Aguavista de San Juan del Paraná, lo que consolida a la región como un epicentro deportivo de nivel continental.