Deportes
11 de octubre de 2026 a la - 14:29

Ciclismo: el próximo domingo se realizará el Transitapúa Bike 2026

Ciclista en maillot rosa y azul levantando brazos en señal de victoria, rodeado de espectadores en un evento de ciclismo.
2026 en Itapúa. Un ciclista festeja al cruzar la meta en el Campeonato Transitapúa Bike 2026, en Itapúa. Archivo ABC.Gentileza

El próximo domingo se realizará la competencia de Mountain Bike Transitapúa 2026, a desarrollarse en el distrito de Trinidad. La premiación se realizará en la Misión Jesuítica de la ciudad.

Por Sergio González
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El próximo fin de semana se realizará el campeonato Transitapúa de Mountain Bike, organizado por Consur Club, la Federación Paraguaya de Ciclismo y la Unión Cycliste Internationale (UCI). El evento es considerado un atractivo turístico ideal para disfrutar de un fin de semana de turismo interno por Itapúa.

El evento se desarrolla en su 13.ª edición y tendrá lugar en el distrito de Trinidad. La competencia contará con corredores de diversos países, como Argentina, Brasil y Uruguay.

Los corredores de mountain bike competirán este domingo 18 de octubre. El cierre y la premiación se llevarán a cabo en la Misión Jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná.

Ciclistas conversan, uno con camiseta roja y el otro en colores verde, blanco y rojo, rodeados de árboles y bicicletas numeradas.
Un grupo de ciclistas se reúne en la víspera del Campeonato Transitapúa Bike 2026 de mountain bike.

Cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), que lo declaró de interés turístico nacional.

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La propuesta del evento

Además de la competencia de ciclismo en varias categorías, para diferentes edades y niveles, se proponen actividades para los más pequeños.

Mujer con camiseta azul saluda mientras ciclista con camiseta roja la sigue en un bosque, ambos con cascos y guantes.
Participantes del Campeonato Transitapúa Bike. Archivo ABC.

Esta edición, además, incluirá las modalidades de bicicleta eléctrica y e-bike.

Los organizadores destacan el escenario, que es uno de los Patrimonios Mundiales declarados por la Unesco. La actividad pretende ofrecer una experiencia que combine el deporte, la naturaleza, la cultura, la historia y el turismo.

Para este año, proponen una nueva categoría, el “Desafío Rey y Reina de la Montaña”, que reconocerá los mejores tiempos con la entrega de un maillot especial.

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Mountain bike

El mountain bike (ciclismo de montaña) es una disciplina deportiva y recreativa que se practica con bicicletas diseñadas para terrenos irregulares, senderos, cerros, caminos de tierra y zonas rurales.

Ciclista con casco blanco y camisete rojo y azul, avanza en carretera de tierra, rodeado de colinas verdes.
Un participante del Campeonato Transitapúa Bike de mountain bike, en una edición anterior. Archivo ABC.

Combina la resistencia física, la fuerza muscular y la habilidad técnica para sortear obstáculos como piedras, raíces y desniveles.

Itapúa ha sido sede de eventos importantes del ciclismo, como el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026, en el circuito Aguavista de San Juan del Paraná, lo que consolida a la región como un epicentro deportivo de nivel continental.