Río Paraná: crecida afecta a un solo punto poblado en Itapúa

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió una alerta hidrológica el pasado 1 de octubre con relación a la posible crecida del río Paraná, en el marco de la incursión en la región del fenómeno climático de “El Niño”.

Advierte que durante septiembre el caudal afluente a Yacyretá se ubicó un 37 % por encima del valor promedio para dicho mes, que fue de 12.339 m³/s.

Además, manifiesta que los niveles del caudal podrían superar el promedio que manejaban semanas atrás, debido a la gran cantidad de precipitaciones que se presentarán en la cuenca del río Paraná. Durante la última semana de septiembre, el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 17.700 m³/s, con un valor máximo de 20.200 m³/s y un mínimo de 15.700 m³/s.

Los caudales en Yacyretá para los próximos días estarán acordes con la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba y con la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre su cuenca de aporte. El análisis efectuado con la información disponible hasta el momento sitúa dichos valores en el rango de los 20.500 a 25.000 m³/s.

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Crecida del río Paraná se evidencia en los puertos de varios distritos, según el ANI

El comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), capitán Livio Duarte, explicó que en las últimas semanas se registró un crecimiento sostenido del nivel del río Paraná. Esto fue más evidente en las zonas situadas fuera del área de influencia del embalse de la represa Yacyretá.

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Las mediciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) solamente registran datos en San Cosme y Damián y Encarnación, sitios donde el nivel del río está controlado, en gran medida, por el embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

Los destacamentos ubicados en los puertos del departamento, aguas arriba, refieren un avance del agua de entre 2 y 10 metros sobre la costa. El punto donde registran el mayor avance del río es el puerto Ape Aime, de San Rafael del Paraná.

Otros puntos donde se reporta este aumento en la altura del río son los puertos Triunfo (Natalio), Mayor Otaño, 7 de Agosto (Carlos Antonio López) y Bella Vista. Indicó que este crecimiento no afectó a la navegabilidad del río. Las balsas ubicadas en Bella Vista, Puerto Triunfo y Mayor Otaño están operando de manera normal.

También indicó que se encuentran en alerta por posibles inundaciones, pero en la ribera no tienen identificados poblados que puedan ser afectados. No obstante, detalló que el caso de Puerto Carrizal está dentro del territorio de Itapúa, pero las aguas están a cargo del destacamento de Ayolas (Misiones).

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El agua avanza y en la zona de afectación no llega la asistencia

El poblador de Puerto Carrizal, en San Cosme y Damián, Tomás Bogado, manifestó que no reciben asistencia de ninguna instancia. Son alrededor de 17 pobladores que duermen en sus canoas, debajo de los techos de sus viviendas, que están inundadas.

El río Paraná avanzó en ese sector, entre el brazo Aña Cua y la CHY, unos 2 kilómetros sobre el terreno costero. La comunidad es un asentamiento de pescadores.

Bogado explicó que el albergue de la comunidad está ocupado por personas que no son damnificadas. Entretanto, ellos necesitan carpas y asistencia para tener un lugar donde pernoctar mientras no pueden retornar a sus hogares.

El intendente de San Cosme y Damián, Denis Galeano (ANR), no respondió mensajes ni llamadas al cierre de esta edición. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la queja del poblador.

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Las lluvias continuarán, según el pronóstico de la DMH

Los registros de la DMH indican que en Encarnación se acumularon 92 mm de precipitación el jueves. Las tormentas, además, se extendieron por gran parte de la cuenca alta del río Paraná.

El pronóstico extendido señala que las precipitaciones estarán presentes en la región del departamento de Itapúa al menos hasta el domingo, con los núcleos más significativos que se extenderán hasta este viernes.