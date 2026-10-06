Fiesta de la Yerba Mate por los 108 años de Bella Vista en Itapúa

El próximo lunes 12 de octubre se conmemorará el 108º aniversario de la fundación de Bella Vista, en el departamento de Itapúa. Junto a Hohenau y Obligado, el distrito conforma las Colonias Unidas, un pujante polo productivo, cultural y turístico.

En el marco de las celebraciones, se desarrollará este domingo 11 la Fiesta de la Yerba Mate. La actividad es una oportunidad para aprovechar una escapada de turismo interno.

La celebración tendrá lugar en el Parque Urbano de Bella Vista, en el anfiteatro, ubicado sobre la avenida Marcial Samaniego y calle Carmen del Paraná. Iniciará a las 19:00 y será de acceso libre y gratuito.

Los artistas presentes serán la Orquesta y Ballet Municipal, la academia de danza Ciria Machuca y la academia Rosanna Paredes. Además, se presentarán el grupo de Posadas (Argentina) Toko Cuatro y, desde Piribebuy, Carluchin Alcaraz y su grupo Sintonía. La fiesta cerrará con la actuación de Brisas del Paraná.

Bella Vista es considerada la Capital Nacional de la Yerba Mate porque fue pionera en el cultivo comercial y la industrialización masiva de este producto en el país. Fue reconocida como tal por la Cámara de Diputados el 18 de junio de 2025.

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¿Cómo se llega a Bella Vista?

Desde la capital del país, Asunción, implica un recorrido de 410 kilómetros que demanda entre 6 y 7 horas de viaje en automóvil. Se debe tomar la ruta PY01 hasta Encarnación y desde ahí retomar por la ruta PY06 hasta la ciudad de Bella Vista.

El viaje desde Encarnación hasta Bella Vista es, en esencia, un trayecto de cercanía. Hablamos de una distancia de apenas 48 kilómetros que se completan en tan solo 45 a 50 minutos en coche a través de la Ruta PY06.

Desde Ciudad del Este, el trayecto sería de 230 km por la ruta PY06. En la rotonda ubicada en el microcentro de la ciudad, se debe tomar la avenida Marcial Caballero, con dirección al sur, por unas cinco cuadras hasta el Parque Urbano.

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El origen de la ciudad de Bella Vista

Es un próspero municipio ubicado en el departamento de Itapúa. Fundado el 12 de octubre de 1918 por los colonos alemanes Joseph Bohn y Erdmann Fischer, el distrito fue elevado oficialmente a esta categoría en 1959.

Su territorio abarca cerca de 300 kilómetros cuadrados a orillas del río Paraná y cuenta con una población de 10.447 habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Conocida formalmente como la Capital Nacional de la Yerba Mate, la localidad destaca por albergar las industrias yerbateras más antiguas e importantes del país, además de ser un fuerte productor de soja, trigo y maíz.

En el ámbito turístico, Bella Vista ha ganado renombre internacional al ser reconocida por la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores pueblos turísticos rurales del mundo.

Sus principales atractivos incluyen el circuito del Ka’a Rape (Ruta de la Yerba Mate), el centro de atención al turista Mate Róga, los museos históricos Los Fundadores y Casa Raatz, y su tradicional Club de Caza y Pesca.

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La fundación, los inmigrantes pioneros y el nombre del distrito

Familias de inmigrantes que se habían instalado inicialmente en el sur de Brasil se trasladaron a Paraguay, buscando tierras fértiles donde fundar nuevas colonias. Bella Vista es resultado de una iniciativa económica de Josef Bhon y su yerno Erdman Fisher, quienes cumplieron el propósito de crear un nuevo asentamiento.

Ambos se habían instalado inicialmente en Río Grande do Sul, Brasil, pero, atraídos por la información de las colonias fundadas por sus paisanos en Itapúa, decidieron sentar las bases de una nueva colonia para poblarla con sus familias y amigos.

El 11 de mayo de 1917 fue firmado en Buenos Aires el contrato de compra de un terreno de 2.000 metros de ancho y 17.300 metros de longitud con Pastor Obligado. El 10 de julio de 1918, en una lluviosa noche, llegaron las primeras 10 familias al puerto de Bella Vista a bordo de un pequeño buque a vapor: el “Bell”, dando así nacimiento a la colonia.

Los primeros habitantes, que eran parientes y amigos de Bhon y Fisher, se instalaron en cercanías al río Paraná, única vía de comunicación por entonces. Ese lugar actualmente es conocido como Bella Vista Puerto.

El nombre de la ciudad, según los relatos, provendría de la expresión de uno de los recién llegados, Francisco Fank, que, observando desde una loma el paisaje del río y la selva, dijo: ¡Qué Bella Vista!