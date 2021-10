Joan Mir: Un primer día positivo

“La única cosa que podía haber pedido un poco más es que, cuando la pista se seca, también patina más y tenemos que ajustar bien la electrónica de la moto, porque no estaba funcionando lo bien que lo hacía al principio de la sesión”, explicó Mir.

“Hay margen para mañana (hoy) pero el primer día en agua es importante para mí, porque no tengo mucha experiencia en agua y un día de estos me va muy bien para mejorar”, reconoció el campeón de MotoGP.

Joan Mir fue interpelado sobre las últimas modificaciones en el Reglamento Deportivo de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) pare elevar la edad mínima y señaló: “No he podido reflexionar mucho sobre esto. A priori, me parece bien. Es verdad que ahora mismo a las categorías pequeñas viene ya gente preparada con las Moto3, con lo que no hace falta tanto tiempo en el Mundial para coger experiencia, porque en el CEV, en el CIV y en bastantes campeonatos ya se corre con esta moto”, señaló Joan Mir.

“Me parece bien, porque es una manera de que los pilotos sean un poco más maduros con 18 años”, indicó Mir.