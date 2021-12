Duerksen y el balance de tres años en la Fórmula 3

“Muy contento y agradecido por estos tres años en la Formula 4, simplemente sigo dando lo mejor de mí, tratando de conseguir el gran sueño que es llegar a la Fórmula 1, obviamente con el gran apoyo del pueblo paraguayo se puede conseguir algo”, fue lo primero que manifestó Duerksen en el diálogo con ABC Color.

Se considera un piloto diferente tras los años en la F4. “Normalmente se hacen dos años en la F4, yo hice tres, fueron años muy buenos a pesar de los resultados, aprendí muchísimo, dos años atrás era un piloto totalmente diferente, mucho más capaz ahora, más constante con los resultados y el ritmo, y a pesar de las dificultades pude aprender mucho, la F4 es una gran categoría para dar el primer paso hacia el gran sueño”.

La despedida de su equipo fue muy dura teniendo en cuenta que el próximo año tendría que ir a la Fórmula 3. “Más que un equipo, era una pequeña familia para mí porque estuve trabajando tres años con la misma gente, la relación fue buena, simplemente disfrutamos, la despedida fue dura, pensar que pasaron tantas cosas buenas y malas y fue dura pero hay que seguir adelante, esto es parte del automovilismo”.

Sus cambios, el aprendizaje y sus victorias

El joven piloto paraguayo dijo que cambió mucho. “En mí cambio de todo un poco como piloto, en especial la fortaleza mental, eso fue lo que más mejore, con el tema de aguantar la presión, rendir bien a pesar de eso, ser más inteligente en pista, hay algunos que son agresivos que no piensan mucho y generan accidentes en todas las carreras, en ese aspecto mejore. Después en defender y atacar, uno mejora en lo general”.

Fue consultado qué cosas cambiaría de lo hecho hasta ahora. “No quiero cambiar nada porque esto es parte del aprendizaje, si es que no me pasa ahora me pasará en el futuro, entonces prefiero que me pase todo ahora y estar mejor en el futuro”.

También habló de sus mejores momentos. “Lo primero que me viene a la cabeza son las primeras victorias de cada año, se viene Dubai 2019, después Alemania 2020 y ahora Italia, siempre las primeras victorias son especiales, me quedó con la que gané en Mugello, a pesar del año difícil, estar ahí y ganar esa carrera fue muy especial para mí”.

Mucho sacrificio y apoyo de la familia

Duerksen dijo que abandonar el país tras un sueño exige mucho sacrificio, pero siempre está pensando en lo bueno y en su gran sueño para hacer pasar los momentos tristes.

“Fue muy difícil al principio, pero para poder seguir este camino me enfoqué cien por ciento en lo que quería conseguir que es el sueño de llegar a la Fórmula 1, para eso hay que sacrificarse, a pesar de los malos momentos prefiero tener esos ahora y luego tener la gran recompensa, toca sacrificarse y luchar por los sueños”.

Su familia lo acompaña siempre. “El acompañamiento de la familia siempre estuvo, por eso estoy muy agradecido, se sacrificaron muchísimo por mí, mi papá, mi mamá, mi hermano, inclusive trabajamos como un pequeño equipo, cada uno teniendo una sección, digamos, para seguir adelante. Valoro mucho el acompañamiento de la familia”.

Afirmó que por ahora ya es más reconocido en las calles y que le gusta que la gente le reconozca lo que viene haciendo. También valoró el acompañamiento de los paraguayos en redes sociales con comentarios positivos y habló de lo que significa llevar la bandera de Paraguay siempre.

“Es algo único, me siento honrado y privilegiado de poder representar a Paraguay en Europa, demostrar de donde vengo, que tenemos buenos pilotos, orgullosos de estar en el podio y mostrarles la bandera. Antes me preguntaban donde quedaba Paraguay y ahora ya saben que existe y eso es una alegría tremenda”, concluyó.