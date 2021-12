“Es un deporte en el que estamos en las mismas condiciones de un varón”

El Rally Dakar comienza el 2 de enero y en la edición 44 del certamen más duro del mundo, Paraguay tendrá presencia con Andrea Lafarja y Nelson Sanabria. La piloto competirá por segunda vez después de histórico debut en 2019, cuando la competencia era por Sudamérica. Esta vez, la guaraní correrá en Arabia Saudita y conducirá el Borgward BX7, en la categoría de autos. La representante estará acompañada por el navegante Eugenio Arrieta.

“Paraguay, nosotros siempre vamos un paso atrás de los demás países. Yo salgo acá y veo, imagínate, sesenta mujeres en el Dakar, eso nunca pasó. Las mujeres en otros países tienen mucho apoyo, pero gracias a Dios, a mí Puma Energy y mis otros auspiciantes me dieron el apoyo, me dieron la confianza desde el día uno que marque este proyecto, les mostré lo que quería y me dijeron que sí”, expresó Lafarja, desde Arabia, a ABC TV.

“Yo le cuento a las mujeres que quieren esto, es difícil, pero se puede. Yo soñé desde que tengo seis años hacer esto, pasó el tiempo, pero se me dio después de mucho tiempo. Este es un deporte en el que fuimos a un auto y estamos en las mismas condiciones que está un varón. No hay que tener miedo, hay que animarse, las marcas tienen que apoyar a las mujeres. Somos igual que cualquier varón, mi lucha siempre fue la igualdad”, puntualizó Lafarja.

El prólogo del Dakar arranca el 1 de enero entre Yeda y Hail, con un total de 834 kilómetros. La Etapa 1 será el domingo, con el tramo Hail-Hail con 334 kilómetros de especial. “Mañana vamos a tener un día lindo de práctica, seguro vamos a poder dar pocas vueltas porque somos muchos, pero estamos esperando el gran día”, finalizó Lafarja, comentando que el auto está en perfecta condiciones para el evento, que culminará el 14 de enero en Yeda.