Paraguayos buscarán cupo a Albania

Víctor Melgarejo, uno de los clasificados para representar a Paraguay en la competencia en Chile explica lo que significa el GS Trophy de BMW Motorrad: “El GS Trophy es una copa mundial en la que hasta hoy día Paraguay se ha presentado en cuatro ediciones (2015, 2017, 2019 y 2022). En nuestro país tenemos muy bueno pilotos, en conducción de habilidad, dominio y destreza, y tenemos la oportunidad de manejar las mejores motos del universo, la R1250 HP versión Rally. El primer día de competencia será en la Serena, de ahí vamos a Chañaral, luego al desierto del Atacama que es el punto más árido del mundo, donde el problema real es la altura y tenemos que aprender a respirar sobre la moto y ahorrar energía”.

“De ahí vamos para la final que es en la ciudad de Copiapó. Vamos a tener la oportunidad de conocer diferentes tipos de terrenos, con piedras, ripio, muchas dunas y un terreno muy árido. Somos tres los representantes de Paraguay y estamos apuntando a ser campeones regionales y de ahí irnos al mundial en Albania”, concluyó.

Por su parte, Alexandro Volpe indicó: “Personalmente es extremadamente importante para mi, imagínate que vamos a conocer gente de toda Latinoamérica, que comparten la misma pasión con nosotros que es la moto fuera de carretera, osea off road y lo segundo es que también siento un compromiso muy importante que es representar de la mejor manera posible a nuestro país, a dejar bien en alto lo que es Paraguay”.

Sobre sus inicios en esta pasión por las motos, Alexandro explicó: “La realidad que siempre me gustaron muchos las motos y la BMW para mi era un sueño, y cuando pude cumplir siempre fui muy apasionado del Dakar y el off road y creo que la BMW es la mejor moto para todoterreno, por lo tanto me compré una 1250 y realmente es un sueño hecho realidad”.

Sobre su participación en la competencia a nivel nacional dijo: “Garden hace un muy buen trabajo de comunicación y hace varios años ya venía mirando de reojo lo que es el GS Trophy, adquirí un poco de experiencia en tierra primeramente y luego participé en uno, este es mi segundo GS Trophy”.

Con relación a su preparación indicó: “la realidad es que se parte en dos, uno es lo físico que tenes que entrenar mucho porque genera mucho desgaste, aunque no parezca, realizar pruebas en esta moto te cansa muchísimo, entonces los primero que hice fue entrenar en lo físico y lo segundo es estar todo el día sobre la moto, entrenando, es una modalidad que desgasta mucho al cuerpo y entrenando, entrenando llegamos a esto”.

Las expectativas de Volpe para su presencia en Chile son: “La primera expectativa es pasarla bien, disfrutar muchísimo de esta experiencia, conocer pilotos de toda Latinoamérica, pero creo que lo más importante es competir, dejar bien en alto a Paraguay y porqué no decir que uno, dos o los tres podamos clasificar”.

Valdor Warketin también integra el trío nacional y para él representar a Paraguay “es un sueño hecho realidad. Yo siempre tuve la idea de participar en un evento como esto, en octubre me anote, participé y acá estamos, listos para ir a Chile”.

Residente de Loma Plata, Chaco, pero con raíces en el segundo departamento de San Pedro, Warketin dijo: “En cuanto a caminos off road yo tengo una pequeña ventaja, los caminos del Chaco casi todos son off road, seguramente en esa parte voy a tener una pequeña ventaja”.

Sobre su experiencia en la clasificación manifestó: “Fue mi primera participación en la competencia a nivel nacional, me anoté para el GS Trophy hace dos años, pero me enfermé y no pude participar. Me volví a anotar y participé, fue muy bueno, hice muchísimos amigos, llegué a conocer buena gente y de parte de la organización el evento era diez puntos, excelente”.

“Nunca fui a Chile, pero por lo que vengo observando en el Dakar, las redes, nos vamos a encontrar con mucho ripio, arena y hay que ir preparados, creo que estamos listos para encarar el desafío”, agregó.

Con relación a su preparación y expectativa comentó; Te tiene que gustar esta disciplina y hay que ser bien disciplinado para practicar, porque casi siempre te toca practicar solo. Mi expectativa es ir a disfrutar de este evento, tratar de llegar a conocer más gente que le gusta hacer lo que a mi me gusta que es andar en moto y porque no hacer podio”, concluyó el tercer representante paraguayo.