Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia no las tienen todas consigo, por distintos motivos

La decimoquinta cita de la temporada, que se disputa este fin de semana en el circuito de 'Barcelona-Cataluña' no es para Marc Márquez "al menos sobre el papel", uno de sus mejores trazados, "también a nivel de resultados".

"Pero en cualquier caso, es mi carrera de casa y la atmósfera con los aficionados siempre es única y especial, así que el viernes, desde los primeros libres, intentaremos entender los valores reales en pista", explica Marc Márquez en la nota de prensa del equipo.

"Vamos a seguir concentrados y vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible, considerando que este trazado también favorece características de pilotaje y técnicas de los rivales", recuerda el líder destacado del campeonato.

En tanto, su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia, recuerda que "comparado con Balaton Park, si miramos las posiciones, sin duda fue uno de los fines de semana más complicados del año".

"Después de la clasificación decidimos hacer cambios muy importantes en la moto y recuperé buenas sensaciones al pilotar, sobre todo durante la carrera del domingo, por lo que vamos a seguir en este camino, trabajando para confirmar esas buenas sensaciones también en este trazado", afirma Bagnaia.