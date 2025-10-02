El italiano Celestino Vietti marca el mejor tiempo 'a rueda' del líder Manuel González

Vietti paró el cronómetro en 1:33.245, poco más de una décima de segundo (0.151) más rápido que González.

El británico Jake Dixon (Boscoscuro), uno de los protagonistas de la categoría intermedia, no comenzó demasiado bien su participación en la tanda libre, al sufrir una caída en la curva diez, aunque pudo regresar rápidamente a pista al ser un percance muy 'limpio', en el que su moto sufrió pocos daños por deslizamiento sobre el asfalto.

Ya por entonces estaba al frente de la tabla de tiempos el líder del campeonato, Manuel González, con un registro de 1:34.018, apenas 31 milésimas de segundo por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con el también español Albert Arenas (Kalex), tercero.

Pero la sesión no había hecho más que comenzar y a Arenas tardaron poco en superarlo tanto el japonés Ayumu Sasaki (Kalex) como el estadounidense Joe Roberts (Kalex), con el español Arón Canet (Kalex), tercero en la clasificación provisional del campeonato, mucho más acertado que en la cita de Japón, ya desde los primeros minutos de tanda entre los más rápidos de la categoría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El líder del campeonato no se quería dejar sorprender y al entrar en la última media hora de sesión volvió a rebajar el mejor tiempo al rodar en 1:33.645, que se acercaba al récord la categoría, que ostenta otro español, Arón Canet, con 1:33.077 desde el pasado año.

Muy activo durante toda la primera parte de la tanda libre inicial en Indonesia, 'Manugas' González volvió a rebajar su mejor tiempo al rodar en 1:33.516, que dejaba a su inmediato perseguidor, Celestino Vietti, a más de tres décimas de segundo, con Arón Canet tercero a poco más de cuatro décimas de segundo.

Con algo menos de doce minutos (11:45) de sesión por delante, la organización del gran premio se vio obligada a mostrar bandera roja, obligando a todos los pilotos a entrar en sus talleres debido a problemas técnicos en las propias instalaciones del circuito de Mandalika que afectaban a las oficinas de Dirección de Carrera.

Apenas unos minutos más tarde se pudo reanudar la sesión, siendo el líder del campeonato el primero en situarse en el semáforo de salida, mostrando así las ganas que tenía de continuar el trabajo de puesta a punto en su moto para las extremas condiciones atmosféricas a las que se van a tener que enfrentar todos los pilotos en Indonesia.

Pegado a la estela de González se situó el italiano Vietti, que dio la impresión de querer seguir el rebufo de la moto del líder de la categoría, que decidió 'tirar' para dejar de perder tiempo en pista y lo cierto es que la estrategia del italiano surtió efecto, pues en esa primera vuelta rápida ya se puso líder con un registro de 1:33.245, dejando a González a poco más de dos décimas de segundo.

En otro punto del circuito, nuevamente en la curva diez, protagonizó su segunda caída de la tanda el británico Jake Dixon, mientras que el resto de rivales 'activaban' el modo ataque y comenzaban a marcar parciales de vuelta rápida, algunos con susto incluido, como en el caso del español Daniel Holgado (Kalex) en la salida de la curva uno.

El también español Izan Guevara (Boscoscuro) pudo aprovechar el 'tiempo muerto' de la bandera roja para reparar los daños en su moto tras la caída que sufrió anteriormente y salir a pista para intentar mejorar un registro que le situaba último de la clasificación.

Al final, nadie pudo con el registro de Vietti, si bien González se quedó a 151 milésimas de segundo y Daniel Holgado ascendió hasta la tercera plaza a escasamente dos décimas de segundo del italiano, con el brasileño Diogo Moreira (Kalex) en la cuarta plaza y Arón Canet quinto.