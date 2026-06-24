Brasil golea, asegura el liderato y celebra el esperado regreso de Neymar

Brasil cerró la fase de grupos con una sonrisa redonda. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti no solo cumplió el trámite al vencer por 0-3 a Escocia y asegurar el liderato del Grupo C, sino que regaló a los fanáticos el momento más esperado del torneo: el regreso de Neymar Jr. con la camiseta verdeamarela casi tres años después.

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Con este resultado, la pentacampeona sumó 7 puntos (los mismos que Marruecos, pero con mejor diferencia de goles) y ya tiene las maletas listas para viajar a Houston, donde disputará los dieciseisavos de final el próximo lunes. Su rival saldrá del segundo lugar del Grupo F, puesto que probablemente se definirá mañana en el choque entre Japón y Suecia.

Por su parte, Escocia quedó tercera y tendrá que encender las velas para ver si los resultados de otros grupos le permiten avanzar a la segunda fase por primera vez en su historia.

Vinicius Jr. castigó los “regalos” escoceses

Aunque el liderato está en el bolsillo, esta fase de grupos de Brasil no pasará a la historia por su brillantez. Contra Escocia no hizo falta jugar al 100%; bastó con presionar y esperar los errores de un rival áspero que terminó hundiéndose por sus propias fallas defensivas.

Apenas a los siete minutos de juego, Rayan —titular hoy por el lesionado Raphinha— bloqueó un mal pase del central Scott McKenna dentro del área. El rebote le quedó servido a Vinicius Junior, quien no perdonó frente al arco para abrir el marcador y desatar la locura.

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Quince minutos después, el drama continuó para Escocia cuando su otro central, Jack Hendry, perdió un balón siendo el último hombre. ‘Vini’ firmó lo que parecía su doblete, pero el VAR intervino para anular la jugada por una leve falta previa, desatando las protestas de Ancelotti en el banquillo. Sin embargo, la revancha del delantero del Real Madrid llegó a la media hora de juego, cuando cazó un centro al segundo palo tras una floja salida del arquero rival para colocar el 0-2 legal.

Locura en las tribunas: ¡El regreso del ‘Rey’!

Con el partido resuelto y la tranquilidad de que Marruecos no goleaba a Haití, el segundo tiempo se convirtió en un trámite. Ancelotti movió el banco, cuidó a Casemiro (apercibido) y la grada empezó a corear un solo nombre: Neymar.

Tras el 0-3 definitivo —obra de Matheus Cunha a pase de Bruno Guimarães—, el técnico italiano complació a la Torcida. En el minuto 76, el astro brasileño saltó al campo sustituyendo al propio Cunha. Neymar no vestía la camiseta de su país desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamento cruzado y menisco ante Uruguay.

Incluso la carismática afición escocesa se sumó a los aplausos para recibir al máximo goleador histórico de Brasil (79 tantos). Aunque no tuvo tiempo de generar ocasiones claras, cada toque de balón desató el delirio en el estadio. Ante la sensible baja de Raphinha (quien se recupera para octavos), Brasil recupera la magia de su ’10′ justo cuando empieza la verdadera hora de la verdad.

Ficha técnica:

Escocia (0): Angus Gunn; Nathan Patterson (Anthony Ralston, minuto 82), Scott McKenna, Jack Hendry, Andrew Robertson (Kieran Tierney, minuto 46) Gannon Doak (Ryan Christie, minuto 82), Kenny McLean, Lewis Ferguson, John McGinn (Findlay Curtis, minutos 90+1); Scott McTominay y Lawrence Shankland (Che Adams, minutos 90+1). Seleccionador: Steve Clarke.

Brasil (3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (Alex Sandro, minuto 82); Casemiro (Fabinho, minuto 66), Bruno Guimarães, Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, minuto 66); Vinícius Júnior, Matheus Cunha (Neymar, minuto 76) y Rayan (Endrick, minuto 82). Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Goles: 0-1, minuto 7: Vinicius Junior; 0-2, minutos 45+3: Vinicius Junior; 0-3, minuto 60: Matheus Cunha. Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México). Amonestó a los brasileños Danilo y Fabinho.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.