Piastri lidera el segundo libre en Singapur

En su mejor vuelta, Piastri cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense en un minuto, 30 segundos y 714 milésimas, 132 menos que el francés Isack Hadjar (RB) y con 143 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -que había sido primero de día en la pista que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- marcó el cuarto tiempo de la sesión nocturna, a 163 milésimas de Piastri; del que se quedó a 585 el otro español, Carlos Sainz (Williams) -ganador en Singapur hace dos años-, con el octavo crono, asimismo con las gomas blandas.

Durante la sesión, en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó de nuevo el decimonoveno crono, se rodó bastante menos de lo esperado, a causa de las dos interrupciones -con bandera roja- provocadas por los accidentes, por fortuna sin daños personales, del inglés George Russell (Mercedes) y del neozelandés Liam Lawson (RB).