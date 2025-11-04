Joan Mir, con muchas ganas de "volver al podio"

"Terminamos las carreras fuera de Europa de forma excelente y tengo muchas ganas de volver al podio, pues en el pasado nos fue bien en Portimao con la Honda RC213V y ahora, tanto la moto como yo, somos mucho más fuertes", aseguró Mir en la nota de prensa del equipo oficial de Honda.

"El objetivo es encontrar nuestra base rápidamente y hacer pequeños ajustes durante el fin de semana para terminar las dos carreras que restan de la temporada de la mejor manera posible y demostrar nuestra velocidad", explicó el campeón del mundo de MotoGP de 2020.

"No hay dudas sobre las mejoras que hemos logrado este año", insistió Mir, quien afirmó que después de estas dos carreras de 2025, pondrá toda su atención "en 2026 y el futuro".

Su compañero, el italiano Luca Marini, señaló que de vuelta en Europa, "tras unas carreras intensas y productivas", sus objetivos siguen siendo los mismos para Portugal y Valencia: "luchar por la victoria y demostrar todo nuestro potencial".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En 2024 Portimao fue solo mi segunda carrera con Honda y nuestra situación ha evolucionado mucho, así que difícilmente podemos comparar nuestro rendimiento allí con el del pasado", recordó Marini.

"Solo quedan dos carreras en lo que ha sido un buen 2025, pero aún tenemos un par de cosas que cumplir para estar realmente satisfechos con el año", recalcó.