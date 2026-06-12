Atentado a tiros deja herida a una mujer en Juan E. O’Leary

De acuerdo con los primeros informes recabados por la Policía Nacional, el ataque ocurrió cuando Mirna Elizabeth Gamarra Álvarez (37 años) estaba por subir a una camioneta estacionada frente a una vivienda ubicada a unos 50 metros de la Ruta PY02. En ese momento apareció un solitario hombre en una motocicleta negra, modelo GTR, quien abrió fuego contra la víctima.

Según quedó registrado en el circuito cerrado, el autor del hecho es de constitución física robusta, con una campera de color gris y con el rostro cubierto con casco protector. Tras efectuar los disparos, huyó rápidamente el lugar antes de la llegada de los intervinientes.

La camioneta estaba al mando de la brasileña Danielly Cabral Espíndola Lima (32), quien resultó ilesa. Sin embargo, uno de los disparos alcanzó a Gamarra Álvarez, a la altura del abdomen.

Tras el atentado, la mujer fue trasladada inicialmente al Centro de Salud Local y, posteriormente, derivada al Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención de mayor complejidad especializada.

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Investigación en curso

Personal de Criminalística y agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía se constituyeron en la escena para realizar el levantamiento de evidencias y recolectar elementos que permitan identificar al responsable.