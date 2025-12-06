¡Joshua, imparable!: podio con un segundo puesto en la Sprint de F2 en Abu Dabi

En una carrera que se caracterizó por la presión y la gestión de neumáticos, Joshua Duerksen, piloto de AIX Racing demostró una madurez y un ritmo de élite.

Partiendo desde una posición de privilegio, Duerksen mantuvo a raya a sus rivales y se consolidó en la segunda posición, resistiendo hasta el final la embestida del tercer clasificado y plantando batalla al ganador de la prueba, Arvid Lindblad (Campos Racing), quien cruzó la meta con una mínima ventaja.

El podio no solo suma valiosos puntos a su ya destacada temporada 2025, sino que también subraya la constante evolución del automovilista guaraní en la antesala de la Fórmula 1.

Un cCircuito de gratos recuerdos y mística

Este resultado en Yas Marina evoca inmediatamente un recuerdo histórico: el circuito de Abu Dabi se está convirtiendo en un verdadero talismán para Duerksen.

Un año atrás, en la última fecha de la temporada 2024, el piloto paraguayo había protagonizado un hito inolvidable al ganar la Carrera Principal (Feature Race) en este mismo trazado. Aquella victoria, que fue un triunfo épico y su segundo en la categoría, resonó con una mística particular en Paraguay.

Coincidentemente, el día de aquella histórica victoria en 2024, el nombre de Joshua Duerksen había sido mencionado en la homilía de la Misa Central de Caacupé, la celebración religiosa más importante del país, como un ejemplo de perseverancia y un orgullo nacional, un hecho que unió el deporte de élite con la profunda fe popular paraguaya.

El segundo puesto de hoy, en la Carrera Sprint, consolida a Duerksen como un contendiente habitual en la parte alta de la tabla y proyecta un futuro inmejorable para la próxima temporada.