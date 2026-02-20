Sainz dice que el progreso del Williams "es significativo", pero "hay cosas por resolver"

"¡Que se prepare Melbourne!", advirtió el corredor de Williams, que definió los últimos seis días de los test de Baréin como uno de los "más interesantes y desafiantes" de su carrera.

"Afrontamos la primera mitad del año con menos expectativas que en 2025, sabiendo que partiremos con cierta desventaja. Sin embargo, tengo muchas ganas de empezar y centrarme en mejorar los coches a lo largo del año para ser más competitivos", contó el piloto en un comunicado de su escudería.

Sainz, que estuvo durante la última jornada al volante del Williams F48 y consiguió acabar el día en décima posición (1:34.342), no buscó los mejores tiempos, sino ensayar la fiabilidad del coche para acumular datos con vistas a la temporada, después de que la escudería decidiese no tomar parte en las pruebas de Barcelona.

Sin embargo, en la mañana de la última jornada terminó octavo con el mejor de sus tiempos y, por la tarde, a pesar de no poder completar tandas largas como al equipo le habría gustado, consiguió cerrar el día con 141 vueltas.

Los test de pretemporada de Baréin se repartieron en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.