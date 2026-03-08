Vídeo F1: Oscar Piastri despista en la vuelta de calentamiento y queda fuera del GP de Australia

Nadie esperaba un comienzo de temporada así. El circuito de Albert Park enmudeció cuando, en plena vuelta de formación y calentamiento de neumáticos, el McLaren de Oscar Piastri perdió el control y terminó impactando violentamente contra las protecciones.

El incidente, que ocurrió ante la mirada incrédula de miles de fanáticos australianos, dejó el monoplaza del joven piloto completamente destruido. Los daños en la suspensión y la carrocería hicieron imposible cualquier intento de reparación rápida, obligando a Piastri a abandonar la competencia incluso antes de que se apagaran los semáforos.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Un golpe devastador para el ídolo local

Piastri, quien largaba desde la quinta posición tras una excelente clasificación, era la gran esperanza de los locales para subir al podio en esta primera fecha del campeonato. Con este accidente solitario, el australiano firma un abandono histórico por lo inusual del momento en que se produjo.

Impacto en la largada

El retiro forzoso de Piastri dejó un hueco vacío en la tercera fila de la parrilla, alterando la estrategia de sus rivales directos como Charles Leclerc y George Russell, quienes enfrentaron una salida con menos presión desde la zona media-alta, pero bajo un clima de absoluta tensión tras lo sucedido.

