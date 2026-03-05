FIA Fórmula 2 y F1: GP de Australia abre temporada

El piloto paraguayo Joshua Duerksen (22 años) ya está listo para lo que será su primera incursión este año junto al equipo de origen británico, el Invicta Racing, campeón de los últimos dos años, en pilotos y constructores, de la FIA F2 (2024-2025).

Nuestro compatriota competirá por tercer año consecutivo en la categoría, recordando que el año pasado, con el AIX Racing, arrancó de manera extraordinaria con un triunfo en la carrera sprint, la única que se disputó en Australia debido a que la principal no pudo cumplirse por las inclemencias meteorológicas (lluvias).

Según el programa oficial de la competencia, la carrera sprint y la principal se desarrollarán en el mismo día por la diferencia horaria (14 horas), el sábado en los siguientes horarios: 00:10 y 21:25, respectivamente.

En lo que tiene que ver con la F1, las pruebas de clasificación se llevarán a cabo también el sábado, a las 2:00, mientras que la carrera comenzará a las 01:00 del domingo.

Cabe recordar igualmente que, además del nuevo reglamento que entra en vigencia este año, serán en total 11 equipos y 22 pilotos los que pugnarán por los mejores lugares y deberán adaptarse rápidamente.