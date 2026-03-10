¿Cómo funciona la clasificación de Fórmula 1?

El rugido de los motores en 2026 no solo trae nuevas unidades de potencia, sino también una parrilla más nutrida. Con la incorporación de dos nuevos protagonistas, ahora son 22 pilotos los que buscan el tiempo perfecto para conquistar la pole position.

La clasificación tradicional, que usualmente cierra la actividad del sábado, mantiene su esencia de eliminación directa, pero con ajustes necesarios para absorber el volumen de competidores.

El formato de eliminación: Q1, Q2 y Q3

La sesión se divide en tres etapas donde los tiempos se resetean al finalizar cada tanda. Lo hecho anteriormente no cuenta; solo vale la velocidad en el presente.

Q1 (18 minutos): Los 22 pilotos salen a pista. Al final del tiempo, los 6 más lentos quedan eliminados y ocuparán las últimas posiciones de la grilla (del 17 al 22). Si un piloto no logra registrar un tiempo o queda último, como podría ser el caso de Lance Stroll en una mala tarde, largará desde el fondo.

Q2 (15 minutos): Participan los 16 mejores de la fase anterior. Nuevamente, se eliminan los 6 registros más bajos , quienes se ubicarán en los puestos 11 al 16 de la salida dominical.

Q3 (12 minutos): La hora de la verdad para los 10 finalistas. Aquí se pelea palmo a palmo por el “1” en la parrilla y el honor de la pole position.

¿Cómo cambia el orden en un fin de semana con Carrera Sprint?

El formato Sprint ha evolucionado significativamente desde su aparición. Atrás quedó el sistema donde el resultado del sábado definía la posición del domingo. En 2026, la estructura busca maximizar la acción en pista sin penalizar el Gran Premio principal por un error en la carrera corta.

Esta estructura permite que los pilotos arriesguen más durante el sábado por la mañana en el Sprint, ya que cualquier incidente no arruinará su posición de salida para la carrera estelar del domingo, la cual se decide en la sesión clasificatoria de la tarde.

