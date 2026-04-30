Antonelli estrena el liderato más joven en Miami, donde se reanuda el Mundial; con sprint

Baréin y Arabia Saudí iban a albergar inicialmente -el segundo y el tercer fin de semana de abril, respectivamente- la cuarta y la quinta prueba de este campeonato, pero ambas pruebas fueron canceladas a causa del conflicto desatado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán; y la posterior respuesta de éste.

Antonelli, de 19 años, ganador asimismo en China, lidera con 72 puntos, nueve más que su compañero, el inglés George Russell -vencedor de la prueba inaugural, en Australia, y del sprint de Shanghái-, un Mundial que se reanuda con el muy reclamado y necesario 'retoque' al nuevo reglamento técnico, anunciado la pasada semana por la FIA (Federación Internacional del Automóvil); que reduce la excesiva importancia de la energía eléctrica frente a la generada por el motor de combustión.

Voces más que autorizadas como la del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que afirmó que en vez de subirse a un simulador, usaría un videojuego- y el dos veces coronado español Fernando Alonso (Aston Martin) -que se refirió al certamen como "el campeonato del mundo de pilas"- habían criticado con vehemencia el nuevo reglamento, que afecta al modo de pilotar y al desarrollo de las carreras, muy en detrimento de la habilidad y el talento del piloto.

Pero fue determinante, sobre todo, el accidente en Japón -por fortuna sin lamentar daños excesivos- del inglés Oliver Bearman, al emplear el modo 'boost' para obtener energía eléctrica acumulada y rebasar al argentino Franco Colapinto (Alpine), antes de perder el control de su Haas y acabar estampado contra las vallas de protección.

En Miami se puede esperar la reacción de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc, que suma 49 puntos, y el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (41), que ocupan el tercer y el cuarto puesto de la general; en la que otro inglés, Lando Norris -que capturó el título el año pasado-, con 25, y el otro McLaren, el de su compañero australiano Oscar Piastri (21) se ordenan justo por detrás de ellos.

El campeonato no arrancó bien para los españoles. El madrileño Carlos Sainz (Williams) -cuatro victorias y 29 podios en la F1- 'rascó' dos puntos, al acabar noveno, en China; pero Alonso ha tenido un comienzo de año para el olvido, con un AMR26 -diseñado por el estelar Adrian Newey- del que se esperaba mucho, pero que tiene escasa fiabilidad; en el que el recién estrenado motor Honda no acaba de encajar y provoca, además, fuertes vibraciones.

El doble campeón mundial asturiano -32 triunfos y 106 podios en la categoría reina-, que (tras haber mejorado en su momento todos los de juventud) a los 44 años sigue batiendo récords de veteranía y que acaba de estrenar paternidad, aún no ha logrado puntuar; en una temporada cuya mejor noticia para él ha sido que en Suzuka, al menos, logró acabar la carrera.

El argentino Colapinto acaba de darse un baño de multitudes en su exhibición del pasado domingo en Buenos Aires. En blanco durante 2025, el bonaerense logró entrar de nuevo en los puntos, al acabar décimo, en China; y en Miami buscará volver a puntuar. Algo que no se antoja fácil para el mexicano Sergio Pérez, subcampeón del mundo hace tres años y que, tras uno apartado de ella, regresó este curso al Mundial a bordo de un Cadillac.

La quinta edición del Gran Premio de Miami -en el que el único que ha repetido victoria es Verstappen- se disputará de nuevo en el circuito urbano construido alrededor del Hard Rock Stadium, en el que juegan como locales los Miami Dolphins, equipo de la NFL que el año pasado protagonizó, junto a los Washington Commanders y en Madrid, el primer partido de toda la historia de la liga profesional de fútbol americano disputado en España.

El Mundial se reanuda en una pista de 5.412 metros y 19 curvas (doce a la izquierda), con un asfalto poco abrasivo sobre el que a partir de este viernes se rodará, en seco, con los neumáticos de la gama de compuestos más blanda, los mismos que se emplearán en la próxima prueba, dentro de tres semanas, en Canadá. Es decir: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), C4 (medios, raya amarilla) y C5 (blandos, roja).

Sólo habrá un entrenamiento libre -en esta ocasión, más largo: de 90 minutos en vez de una hora-, porque la tarde del viernes se dedicará a la calificación para la prueba corta, que se disputará en la primera sesión del sábado.

En el sprint se completará sobre un tercio del recorrido de la carrera larga; o sea, 19 vueltas; para algo menos de 103 kilómetros. Y otorga puntos a los ocho primeros. El ganador se lleva ocho, el segundo, siete; el tercero, seis... y así, sucesivamente, hasta el octavo, que suma uno.

Horas después, el sábado también se disputará la cronometrada principal, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical. Prevista a 57 vueltas, para completar un total de 308,3 kilómetros EFE