Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (SQ1)

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este viernes en la primera ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno.