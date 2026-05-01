Sainz: Sólo dimos el paso adelante que esperábamos, pero contento con entrar en la SQ2

"Hemos avanzado, pero sólo dimos el paso que esperábamos, un pequeño paso en el camino correcto", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en la escudería de Grove.

"Pero estamos contentos con haber entrado en la Q2, porque en mi lado del garaje hemos tenido algunos problemas con la energía, con la vuelta de salida y con la vuelta rápida", manifestó Sainz en un video difundido este viernes en Miami por la propia F1.

"Al final, seguramente que no optimizamos el día, y aun así entramos en la SQ2, por lo que tenemos que tomarlo como algo positivo, ya que tanto en Suzuka (Japón) como en China dimos vueltas perfectas y no nos llegó para pasar más allá de la SQ1", explicó el español de Willams.

"El retoque del reglamento técnico creo que nos puede venir mejor para otros circuitos; porque, de todas formas, los cambios han sido muy pequeños", aseguró.

"No vamos a ver cambios significativos hasta el 2027, cuando esperemos que ya sean cambios serios", declaró Sainz este viernes en Miami.