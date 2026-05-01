Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda (SQ2)

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida.