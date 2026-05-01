Automovilismo
01 de mayo de 2026 a la - 15:25

Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Miami

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito del Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida:

Por EFE