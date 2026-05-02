Bulega, primer piloto en alcanzar las 14 victorias seguidas en el Mundial de Superbike

De esta forma, el transalpino hace historia en la competición y rompe el récord establecido en dos ocasiones por el tricampeón del mundo de Superbike, el turco Toprak Razgatlioglu.

Este sábado en Hungría consiguió su vigésimo tercer podio consecutivo y se coloca a dos del récord histórico establecido por Colin Edwards y Razgatlioglu.

Bulega, que estableció el nuevo récord de vuelta más rápida con 1:38.783, salió bien desde la 'pole position' y pronto comenzó a sacar segundos a sus más inmediatos perseguidores. Su compatriota Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) sufrió una caída en la segunda vuelta y la carrera fue definiendo puestos.

Finalmente, el español Iker Lecuona, compañero de equipo de Bulega, se adjudicó el segundo puesto a 2,5 segundos de la cabeza y subió por novena vez al podio.

Tras él, el portugués Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), el italiano Yari Montella (Barni Spark Racing Team), el español Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) y el británico Alex Lowes (Bimota Kawasaki Racing Team), quedaron tercero, cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

Este domingo se disputará la carrera de 'superpole' y la segunda carrera en el circuito de Balaton Park.