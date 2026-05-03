Automovilismo
03 de mayo de 2026 a la - 00:01

Formación de salida del Gran Premio de Miami de F1

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Miami, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad:

Por EFE