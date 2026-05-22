Antonelli por delante de Russell en el único libre de Canadá

En la mejor de sus 33 vueltas, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, trece segundos y 402 milésimas, 142 menos que su compañero, el inglés George Russell, que lo secunda en la general, a veinte puntos de los 100 con los que lidera el joven boloñés.

Los dominantes Mercedes comandaron la sesión por delante del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que fue tercero, a siete décimas del italiano.

Los españoles Sainz y Alonso se inscribieron décimo y decimoquinto en la tabla de cronos, en una sesión en la que no marcó tiempo el argentino Franco Colapinto (Alpine), con problemas en el acelerador que le obligaron a retornar al garaje antes de completar su primera vuelta; y que lo alejaron de la pista durante el resto del ensayo.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) firmó el vigésimo primer crono, a cuatro segundos y medio de Antonelli.

La sesión de calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las diez y media de la noche, en horario peninsular español: las 20.30 horas GMT).